国安法生效蓬佩奥“香港悲伤的一天”张晓明稳定的“守护神”

全国人大常委法工委主任沈春耀在国新办的记者会上，介绍今日生效的香港国安法。2020年7月1日。

香港国安法7月1日生效，全球各地政府也表关注，美国国务卿蓬佩奥发表声明称，说香港经历悲伤一天后，警告指美国会有新一轮反制措施。蓬佩奥表示，美国会继续与香港人站在同一阵线，应对北京对言论、新闻及集会自由的攻击。而国务院港澳办副主任张晓明则在北京举行的记者会上说，香港维护国家安全法是香港繁荣稳定的“守护神”。

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蓬佩奥发表声明后再在推特发文说：“中国共产党严厉的国安法扼杀香港自由，同时曝露党最大的恐惧：自己人民的自由意志和自由思想。”

国际其他的反应则包括联合国人权理事会27国发表的联合声明，特别促请北京保留香港集会及新闻自由；英国驻联合国大使布雷思韦特呼吁中国和香港政府对强推此法三思；美国众议院议长佩洛西呼吁对中国实施制裁及其他措施，呼吁总统特朗普根据《香港民主人权法》采取行动。

身兼美国国会及行政部门中国问题委员会（CECC）主席的民主党籍众议员麦高文（Jim McGovern）指港版国安法让中国秘密警察得以压制香港，将会彻底改变港人生活方式。

张晓明在国新办新闻发布会上表示，香港维护国家安全法是香港繁荣稳定的“守护神”。他说，这部法律就是要惩治极少数严重危害国家安全的犯罪分子，对他们高悬利剑，对干预香港事务的外部势力形成震慑，充分保护绝大多数香港居民的生命财产安全和所享有的各种权利自由，也包括充分保障在香港的外国投资者的合法权益，将发挥香港繁荣稳定“定海神针”的作用。

全国人大常委会法工委主任沈春耀在国新办的记者会上表示，全国人大常委会第二十次会议上，全票通过了中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法，充分代表了人民的意志，充分反映了全国各族人民包括香港同胞的心声和意愿。