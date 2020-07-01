香港-2020回归日禁游行 众多人被捕

香港特区政府当局在回归23周年日当天，北京通过的国安法进入实施几小时后，做了重大安全部署。警方用水炮驱散示威者，有许多人被捕。

广告 继续浏览后续

本台RFI法广2020年7月1日周三就中国在香港特区实施国安法的多篇法文报道之一写道，7月1日是香港新的一天。不是那座英国在1997年7月1日交换给中国人民共和国时的城市，不是一个享有“一国两制”的世界金融中心，让香港人得以享有公民自由和大陆所没有的司法独立，而是其再度回归祖国。

在回归23周年之际，香港从此生活在新的国安法之下。在周三的回归周年日仪式上，女特首Carrie LAM强调新法是香港97回归以来的最重要事件，为完善香港维护国家主权，领土完整和制度安全迈出了重要一步。

不论是在北京，还是在香港，当局重申，新法对权利 ˎ 大多数人的自由和投资者的利益没有影响。它只是针对少数麻烦制造者。就他们而言，立即会有影响。自1997年以来，这一前英国殖民地的当局首次禁止在回归日当天组织游行。正式理由是： 为预防病毒Coronavirus蔓延，禁止组织超过50人的集会。

有人因手持港独旗帜而被捕

大量亲民主派的活动人士担心这一新法危害香港世界金融中心的自由，并预告将不遵守当局的规定，会在周三下午上街游行。据香港南华早报（South China Morning Post）报道，周二晚就已调动了近4千防暴警察用于执行集会禁令。

相关报道：人物-香港媒体大亨黎智英Jimmy LAI

警方对所有可能的潜在示威者都发出了警告，社交网络上流传的警告有汉语的，粤语的，还有用英语的。本台常驻北京法语记者注意这样一段话：注意你们所打出的旗帜和横幅，呼喊的口号，如果企图分裂和颠覆，可能就违法了国安法。

据路透社（Reuters）消息，周三的事态发展并不拖泥带水。第一批就有三十来人被捕，罪名是：违法新法 ˎ 拒绝合作 ˎ 持有武器。香港警方在推特上宣布，一名手持港独旗帜的男子，因违法国安法被捕。此外，警方用水炮驱散示威人群。水炮喷射的是具有刺激性的胡椒水，多次击中示威人群与记者，其中包括法新社（AFP）在繁华商业闹区铜锣湾（Causeway Bay）的前线采访记者。

一年前的2019年7月1日，数百名示威者曾闯入特区立法会反对已遭撤销了的逃犯条例修订草案。大楼遭破坏，标志了对北京的不信任。示威此后转化成了一场争取民主的大型运动。如今，结论毋庸置疑。对北京而言，复仇是一盘放凉了才好吃的菜。

其它 / 波兰2020总统选举 民众积极参与投票