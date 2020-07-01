香港-2020回歸日禁遊行 眾多人被捕

香港特區政府當局在回歸23周年日當天，北京通過的國安法進入實施幾小時後，做了重大安全部署。警方用水炮驅散示威者，有許多人被捕。

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本台RFI法廣2020年7月1日周三就中國在香港特區實施國安法的多篇法文報道之一寫道，7月1日是香港新的一天。不是那座英國在1997年7月1日交換給中國人民共和國時的城市，不是一個享有“一國兩制”的世界金融中心，讓香港人得以享有公民自由和大陸所沒有的司法獨立，而是其再度回歸祖國。

在回歸23周年之際，香港從此生活在新的國安法之下。在周三的回歸周年日儀式上，女特首Carrie LAM強調新法是香港97回歸以來的最重要事件，為完善香港維護國家主權，領土完整和制度安全邁出了重要一步。

不論是在北京，還是在香港，當局重申，新法對權利 ˎ 大多數人的自由和投資者的利益沒有影響。它只是針對少數麻煩製造者。就他們而言，立即會有影響。自1997年以來，這一前英國殖民地的當局首次禁止在回歸日當天組織遊行。正式理由是： 為預防病毒Coronavirus蔓延，禁止組織超過50人的集會。

有人因手持港獨旗幟而被捕

大量親民主派的活動人士擔心這一新法危害香港世界金融中心的自由，並預告將不遵守當局的規定，會在周三下午上街遊行。據香港南華早報（South China Morning Post）報道，周二晚就已調動了近4千防暴警察用於執行集會禁令。

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警方對所有可能的潛在示威者都發出了警告，社交網絡上流傳的警告有漢語的，粵語的，還有用英語的。本台常駐北京法語記者注意這樣一段話：注意你們所打出的旗幟和橫幅，呼喊的口號，如果企圖分裂和顛覆，可能就違法了國安法。

據路透社（Reuters）消息，周三的事態發展並不拖泥帶水。第一批就有三十來人被捕，罪名是：違法新法 ˎ 拒絕合作 ˎ 持有武器。香港警方在推特上宣布，一名手持港獨旗幟的男子，因違法國安法被捕。此外，警方用水炮驅散示威人群。水炮噴射的是具有刺激性的胡椒水，多次擊中示威人群與記者，其中包括法新社（AFP）在繁華商業鬧區銅鑼灣（Causeway Bay）的前線採訪記者。

一年前的2019年7月1日，數百名示威者曾闖入特區立法會反對已遭撤銷了的逃犯條例修訂草案。大樓遭破壞，標誌了對北京的不信任。示威此後轉化成了一場爭取民主的大型運動。如今，結論毋庸置疑。對北京而言，復仇是一盤放涼了才好吃的菜。

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