美众议院全票通过《香港自治法案》 参议院最快周四表决送交白宫

美国国会众议院7月1日全票通过了《香港自治法案》（The Hong Kong Autonomy Act）。众议院议长佩洛西表示，“北京所谓的国家安全法……象征着‘一国两制’原则的死亡”。该法案将授权美国政府以金融等制裁手段惩罚有侵蚀、损害香港自治的中港官员和实体。

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美国会参议院已于6月25日全票通过了与此近乎一致的法案。此次经众议院通过《香港自治法案》后，该法案将被送入参议院进行协调及表决，随后将递交总统签字。另据英国《卫报》报道，作为该法案之前通过的参议院版本的联合发起人之一，民主党参议员克里斯·范霍伦（Chris Van Hollen）介绍指，参议院最快会在周四对众议院通过的版本进行表决，随后将送往白宫等待总统签字。

7月1日，佩洛西在北京推行港版国安法生效后，罕见地亲自出席当天稍早在众议院外交事务委员会举行的香港国安法听证会。她参会并在发表致辞中表示，“中国通过所谓的国家安全法将23年前承诺的‘一国两制’逼至绝境。”她续指，中国人大选择在香港主权移交纪念日前夕通过香港国安法意味着“一国两制”已经死亡。她认为，“这一法律是针对香港人的一次残酷、根本性的镇压，意在摧毁向港人所承诺的自由。”她强调，“香港国安法的目的是要阻吓和压制香港的言论自由，我呼吁所有热爱自由的人们团结一致，谴责中国的行为。”

佩洛西还阐述美国必须为香港发声的原因指，“如果我们因为商业利益而不就中国的人权状况发声的话，我们将失去批评其它地方所发生人权侵犯事件的道德权威。”不久后，随着众议院全票通过了《香港自治法案》，她并发表声明重申，港版国安法违背了中国承诺的“一国两制”，美国谴责这部“危险的”法律。她写道，“今天，我们自豪地通过了《香港自治法案》，这是结束中国政府对香港人民加速进行镇压、恐吓和残酷行径的又一重要步骤。” 根据这项法案，美国将对支持中国损害香港自治的个人或实体实施制裁，并要求国务院每年向国会报告制裁落实情况。

参议院早先通过的版本中亦以经济制裁为主，具体包括冻结资产、拒绝入境等，制裁对象也包括中港政府官员和政府职能部门。受制裁的企业将被限制商品或技术出口、禁止从事股票和债券等金融证券投资等。法案还授权制裁被认为帮助涉嫌侵害香港自治的个人及企业进行大额转账的银行和其他金融机构。制裁措施包括禁止向美国金融机构借贷、禁止参与外汇交易和银行交易等业务。此外，该法案将授权制裁帮助这些企业或个人进行大额转账的金融机构。