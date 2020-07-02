台湾支持香港人抵制北京强推国安法

北京在香港强行推出国安法促使部分活动人士思考出路。一些国家毫不犹豫地伸出了援手。台湾也是在北京威胁下中华世界里的最后民主政体。7月1日周三，台湾政府启动了一个协助流亡港人的新机构-台港服务交流办公室。

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据本台RFI法广法语记者今天2020年7月2日周四发自现场报道，在台北南部的一个咖啡馆里，墙壁四周贴满了支持香港的海报。当天的活动又在台香港人团体组织。戴着帽子和口罩，一名20岁的香港青年说曾参加示威，并匿名解释了其动机。他表示，参加这一活动是由于人们注意到部分台湾人担心有更多的香港人赴台。他希望展示香港人来这里，不只是为了融入这里的社会，也是为了与台湾人分享经验。大家有许多共同信念，所以应该相互帮助。

中国大陆对台湾有主权诉求，但这里的民主自治体系使之得以逃脱北京的掌控。自首次示威以来，发给港人的居留大幅攀升。新的国安法可能会扩大这一趋势。这名年轻的大学生也在考虑延长他的居留。他表示，如果香港势态继续恶化，当然留在台湾的可能性就更大。但另一边，继续上街则属于自己责任的一部分，所以取舍两难。

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台湾社会支持香港示威人士

公民社会与台湾政府已经帮助了数百名香港示威者在台湾避难，但这些协助是隐秘的，以免遭中共报复。由30来名义务律师组成的司法援助团体的发言人表示，他们协助那些直接卷入了2019年反送中示威的香港人。具体的说，帮助他们安置并安全地开始在台湾的新生活。目前，只能靠政府的决定，逐个予以签证，但还没有统一的标准。

台湾政府最终决定在6月29日周一对因政治原因受到威胁的香港人重开边境。7月1日周三，政府揭开了协助香港人士办公室的面纱。

林昶佐（Freddie LIM）这位著名摇滚乐歌手，如今已是一名立法委员。他在立法院牵头支持香港人。北京抨击港独与台独之间存在阴谋。台湾总统蔡英文反击说，中国证明“一国两制”在台湾不可行。

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