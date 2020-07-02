台灣支持香港人抵制北京強推國安法

北京在香港強行推出國安法促使部分活動人士思考出路。一些國家毫不猶豫地伸出了援手。台灣也是在北京威脅下中華世界裡的最後民主政體。7月1日周三，台灣政府啟動了一個協助流亡港人的新機構-台港服務交流辦公室。

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據本台RFI法廣法語記者今天2020年7月2日周四發自現場報道，在台北南部的一個咖啡館裡，牆壁四周貼滿了支持香港的海報。當天的活動you在台香港人團體組織。戴着帽子和口罩，一名20歲的香港青年說曾參加示威，並匿名解釋了其動機。他表示，參加這一活動是由於人們注意到部分台灣人擔心有更多的香港人赴台。他希望展示香港人來這裡，不只是為了融入這裡的社會，也是為了與台灣人分享經驗。大家有許多共同信念，所以應該相互幫助。

中國大陸對台灣有主權訴求，但這裡的民主自治體系使之得以逃脫北京的掌控。自首次示威以來，發給港人的居留大幅攀升。新的國安法可能會擴大這一趨勢。這名年輕的大學生也在考慮延長他的居留。他表示，如果香港勢態繼續惡化，當然留在台灣的可能性就更大。但另一邊，繼續上街則屬於自己責任的一部分，所以取捨兩難。

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台灣社會支持香港示威人士

公民社會與台灣政府已經幫助了數百名香港示威者在台灣避難，但這些協助是隱秘的，以免遭中共報復。由30來名義務律師組成的司法援助團體的發言人表示，他們協助那些直接捲入了2019年反送中示威的香港人。具體的說，幫助他們安置並安全地開始在台灣的新生活。目前，只能靠政府的決定，逐個予以簽證，但還沒有統一的標準。

台灣政府最終決定在6月29日周一對因政治原因受到威脅的香港人重開邊境。7月1日周三，政府揭開了協助香港人士辦公室的面紗。

林昶佐（Freddie LIM）這位著名搖滾樂歌手，如今已是一名立法委員。他在立法院牽頭支持香港人。北京抨擊港獨與台獨之間存在陰謀。台灣總統蔡英文反擊說，中國證明“一國兩制”在台灣不可行。

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