一名7.1示威港青涉雨伞刺伤警员当晚在离港客机上被捕

一名涉嫌在7.1示威游行中企图保护“手足”免被警察追捕时用雨伞刺伤一名警员的男子，在当晚搭乘离港前往英国的班机上被大批警员截捕。在7.1同一天反对香港国安法示威活动中，数百名被捕者中有10人首次被指涉嫌违反新生效的香港国安法被捕，他们大都涉嫌展示或藏有港独旗帜又或是“光复香港 时代革命”旗帜。

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涉嫌刺伤警员的24岁黄姓青年在警署扣查一整夜后，警方在2日晚将他押返住所进行搜证，逗留约1个多小时。而事件中左上臂受伤的警员送院时清醒，他被送往律敦治医院，其后转往东区医院。

多名便衣警员2日晚上9时50分将疑犯押返其住所搜证。疑犯双手被手扣反锁在背后，身穿服饰与1日晚被捕时一样。疑犯被押上住所搜查，逗留至晚上约11时08分离去，未见带走任何物品，其间有街坊大叫“手足加油”及“五大诉求”口号。

据警方消息，7月1日晚上11时42分，有匿名者致电机场警区当值指挥官，称涉嫌刺伤警员男子正准备搭飞机逃往伦敦。警方追查下发现有一名男子下午6时许购买单程机票，认为有可疑，随即派员到机场拘捕。消息人士称，该男子乘搭航班为国泰CX251，原定晚上11时55分起飞，警方赶至该航机64号停机位，当时机门尚未关上。

消息人士续称，警方请机组人员数度广播，要求涉事男子下机，但无人起身。其后机长批准警方派数名警员登机搜查，凭外貌和手臂伤势认出该男子并拘捕，当时他坐在机票划定座位的前一行，他被捕时无反抗。据悉，警方在7月2日零时30分前将男子带到机场警署，案件交商业罪案调查科。昨晚9时许，该男子被黑布蒙头和锁上手扣，由警员押返慈云慈正邨正明楼住所，警员在屋内搜查一个多小时至约11时，未见警员有带走任何证物。消息称，该男子最快今日被落案起诉，案件料即日提堂。

警方声称告密电话来电并无来电显示，因此目前未悉是谁向警方提供线索。疑犯的父亲接受此间传媒采访时否认曾通知警方，亦称不知道儿子要去英国。他说，前日近半夜12时，一名男子致电问他是否被捕者父亲，通知他的儿子已在机场被捕，并向他索取儿子身分证号码，以替他寻求律师协助。

有网民怀疑，警方要在飞机即将关闭机舱门之际，才赶到机场上机搜查疑犯，时间如此仓促，似乎指向机场已经使用人面识别系统的可能，警方是要等到机场的通知才赶到现场。

此外，七一游行中，10人首次被指涉嫌违反新生效的“港版国安法”被捕，他们大都涉嫌展示或藏有港独旗帜又或是“光复香港 时代革命”旗帜。根据苹果日报引述消息报道，警方拘人的理由是被捕人违反国安法21条，即是涉嫌“煽动他人分裂国家”，究竟这10名被捕人能获得的法律保障会否远低于普通刑事案件的被捕人，广受外界关注。

至2日晚上11时许，警方表示10名被捕人之中，有8名年龄介乎15至67岁人士已获准保释候查，暂时所见因为涉嫌违反国安法被捕人士享有的法律权利与一般刑事罪的被捕人相若，包括可接见律师。

根据报道，警方曾向部份触犯国安法被捕人士透露，指他们干犯严重罪行，需要采集DNA样本及进行搜屋程序。更有消息人士透露，警方有意采用“直通车”策略严厉对待部份曾挥动港独标语或港独旗的被捕人，因觉得其行有煽动分裂之嫌，故警方有意在48小时扣押期满之前，落案检控部份人及即时提堂，甚至会在庭上要求拒绝让被告保释。

报道又指，这10名涉嫌违反国安法的被捕人当中，有小量情节轻微的个案，已获释保释候查（至少8人获准保释）。但有部份蓄意挥舞港独旗的个案，警方认为他们有目的及意图违反港区国安法第21条，即是煽动他人分裂国家，此罪纵是列作“情节较轻”作检控，也可判处5年以下有期徒刑。