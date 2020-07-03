与采访目的不符福建东南卫视两位驻台女记者今被迫离台

福建东南卫视两位在台湾驻点的新闻记者艾珂竹及卢嫱，被台湾文化部认定在台湾制作节目，与当初开放大陆媒体来台新闻采访的目的不符，台湾陆委会副主委邱垂正昨天在记者会上公开表示，两位记者的记者证和入境许可证已经被废止，要求两人今天离境。今天上午11点25分，两位记者在台湾移民署人员监视下，搭乘厦门航空班机离开了台湾

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东南卫视节目「海峡新干线」主要制播内容以海峡两岸事务为主，除了在福州制播之外，节目进行中，主持人会联机「台北演播室」和「北京演播室」，由东南卫视驻当地记者采访当地学者专家或政治评论者。但因为东南卫视是把受访者请到台北的摄影棚内，面对面接受记者提问，因此，记者究竟是在采访，还是在主持节目出现争议。但最关键的是，台北方面受邀的评论员大多是蓝营，敌视中国的绿营或独派人士绝不可能获邀接受采访。

民进党立委邱志伟近期表示，政府对于涉及矮化台湾的大陆官媒政治性节目应禁止在台湾制作，并废除其来台许可。

台湾文化部表示，台湾目前共计开放十家大陆媒体记者在台驻点采访，后续其他大陆媒体在台湾相关采访行为，文化部将与各机关密切关注，并配合处理。据了解，除了福建东南卫视之外，大陆中央电视台及福建海峡卫视，在台北也都设有演播室。

今天离境的记者艾柯竹在机场表示，驻点工作内容行之有年，并没有做超出申报以外的工作。对于被认定是政论节目，她说，在台湾她只有提问采访，没有在任何政论节目作评论，也没有对特定事件作个人主观的说明。

大陆国台办发言人朱凤莲今天表示，长期以来，大陆记者在台湾通过大量客观公正的报导，为增进两岸同胞相互了解，融洽亲情，特别是为大陆同胞更好地了解合湾，发挥了桥梁和纽带的重要作用。大陆记者的正当权益应受到保护，他们在台采访报导工作应受到尊重。

她说，一段时间以来，民进党当局以各种手段限制和阻挠两岸交流合作，现在又将矛头对准大陆媒体在台湾的正常新闻报导，严重干扰了大陆媒体驻点采访，严重损害了大陆记者的正当权益。国台办并正告民进党当局，立即停止无理做法，否则由此引发的一切后果，由民进党当局承担。