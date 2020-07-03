前乌坎村书记郑雁雄任香港国安公署署长

曾出任乌坎村书记的郑雁雄获委派出任驻港国安公署署长，他曾讥讽外国传媒不可靠而成为港人熟悉的金句。

国务院3日依照港区国安法的决定，任命中联办主任骆惠宁，为香港维护国家安全委员会国家安全事务顾问；另外，任命郑雁雄为中央驻香港维护国家安全公署署长；任命李江舟、孙青野为中央驻香港维护国家安全公署副署长。决定任命郑雁雄为中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署署长。

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现年57岁的郑雁雄，广东汕头潮南区人，历任汕尾市市长、广东省政协常委、汕尾市市委书记、广东省委宣传部副部长、广东省委常务副秘书长、省委政研室主任等职位。在出任汕尾市市委书记期间，曾处理关受中外关注的乌坎村事件。

2011年11月，广东省陆丰市乌坎村发生土地维权事件，时任汕尾市书记郑雁雄有份参与处理事件，曾向乌坎村村民，发放题为“劝喻和平解决”光碟，以威胁、教训的口脗，嫌当官权力少，抨击村民找境外媒体出头，甚至说出“境外媒体信得过，母猪都会上树”等，引发村民、网民强烈不满。

而66岁的骆惠宁，原于去年11月卸任山西省委书记，转任全国人民财政经济委员会副主任委员“闲职”等退休，及至今年1月被中央“临危受命”，调任来港接替因被指未能反映香港实情而遭免职的王志民，出任中联办主任一职。

被任命为国安公署副署长的李江舟，本身为公安部驻香港中联办警务联络部部长。现年52岁的李江舟，安徽潜山县人，因曾任公安部国内安保衞局（公安部一局）局长，而被大陆维权人士戏称为“国宝”。李毕业于中国人民公安大学侦察系，并于1990年加入公安部。李江舟具备港澳事务经验，曾担任公安部港澳台办主任，并于2016年12月起担任公安部驻香港中联办警务联络部部长至今。