鄭雁雄任香港國安公署署長

曾出任烏坎村書記的鄭雁雄獲委派出任駐港國安公署署長，他曾譏諷外國傳媒不可靠而成為港人熟悉的金句。

國務院3日依照港區國安法的決定，任命中聯辦主任駱惠寧，為香港維護國家安全委員會國家安全事務顧問；另外，任命鄭雁雄為中央駐香港維護國家安全公署署長；任命李江舟、孫青野為中央駐香港維護國家安全公署副署長。決定任命鄭雁雄為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長。

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現年57歲的鄭雁雄，廣東汕頭潮南區人，歷任汕尾市市長、廣東省政協常委、汕尾市市委書記、廣東省委宣傳部副部長、廣東省委常務副秘書長、省委政研室主任等職位。在出任汕尾市市委書記期間，曾處理關受中外關注的烏坎村事件。

2011年11月，廣東省陸豐市烏坎村發生土地維權事件，時任汕尾市書記鄭雁雄有份參與處理事件，曾向烏坎村村民，發放題為“勸喻和平解決”光碟，以威脅、教訓的口脗，嫌當官權力少，抨擊村民找境外媒體出頭，甚至說出“境外媒體信得過，母豬都會上樹”等，引發村民、網民強烈不滿。

而66歲的駱惠寧，原於去年11月卸任山西省委書記，轉任全國人民財政經濟委員會副主任委員“閑職”等退休，及至今年1月被中央“臨危受命”，調任來港接替因被指未能反映香港實情而遭免職的王志民，出任中聯辦主任一職。

被任命為國安公署副署長的李江舟，本身為公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長。現年52歲的李江舟，安徽潛山縣人，因曾任公安部國內安保衞局（公安部一局）局長，而被大陸維權人士戲稱為“國寶”。李畢業於中國人民公安大學偵察系，並於1990年加入公安部。李江舟具備港澳事務經驗，曾擔任公安部港澳台辦主任，並於2016年12月起擔任公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長至今。