台湾政大民调：台湾人认同感是67%创新高

台湾国立政治大学选举研究中心今天发布「台湾民众台湾人/中国人认同趋势分布」等3份民调显示，台湾人认同感是67%，政党偏好民进党36.8%，偏向独立27.5%，都创下历年新高。

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中央社报道：台湾政大选研中心以上3份民调的调查时间点，起于1992年与1994年，今天发布截至2020年6月的最新调查结果。

在「台湾民众台湾人/中国人认同趋势分布」方面，民调显示，台湾民众的「台湾人」认同感自1992年起持续上升，于2007年与「既是台湾人也是中国人」出现交叉后，「台湾人」的认同感继续攀升，今年达到67%最高峰；两种身分认同均有者是27.5%，为历年新低。

在「台湾民众统独立场趋势分布」方面，认为「维持现状再决定」的民众比例持续下降至28.7%、「偏向独立」者由2018年占15.1%、上升至2020年6月的占27.7%，为历年最高；而「永远维持现状」者占23.6%、「尽快独立」占7.4%、「尽快统一」则创下新低、占0.7%。

「台湾民众政党偏好趋势分佈」方面，仍以「中立无反应」的民众占最多数、为37.8%，不过，偏好民进党者占36.8%、创下历年最高；偏好国民党者占15.8%、偏好台湾民众党为5.3%、偏好时代力量占3.3%。