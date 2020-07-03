新华社“倒行逆施”倒转香港区徽懵然不知

新华社插图摆乌龙，香港区徽的洋紫荆图案应该是下面一副，然而新华社的插图却明显倒转了花瓣尖。2020年7月3日。

日前新华社用三个齿轮构成一副插图，表达祖国是香港经济的原动力，但因设计错误导致香港被“卡死”而贻笑大方，岂料新华社一错再错，在其推特（twitter）的平台上的一副漫画插图，竟然将香港红底白色的紫荆花花瓣尖倒转（见图），逆风而转，大逆不道，触犯了区旗及区徽条例。

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今年7.1回归，也是香港国安法实施的大日子，中国官方大力宣传香港再出发，官媒新华社亦在推特贴上多幅贺回归同撑国安法的图片，其中一幅写有“香港再出发 回归23周年”的插图，一名白衣人女子衣服上写了I love H.K.语句，背后有香港区旗，不过区徽竟然掉转方向，由顺时针变成逆时针；另外区徽应该放在中间，也非如新华社插图那般。

据苹果日报报道，新华社摆了乌龙仍懵然不知，但到了7.2深夜才匆忙删去有关插图。

2016年立法会议员郑松泰在立会议事厅内倒插国旗同区旗，结果被控违反《区旗及区徽条例》，被判侮辱国旗及区旗罪成。如果将区旗反转，又不把旗上的区徽置中，这显然已经涉嫌触犯侮辱区旗同区徽罪了，只是现在倒转区徽的，不是民主派，而是官媒新华社。正是只许官家放火，不准百姓点灯现代写照。

根据《区旗及区徽条例》规定，任何人不得展示或使用不合规格的国旗、国徽、区旗或区徽。任何人公开同故意侮辱区旗或区徽，即属犯罪，一经定罪，最高要监禁3年。