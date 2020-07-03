澳洲继英国后拟庇护港人中国与五眼联盟矛盾深化

澳洲总理莫里森周四表示正“非常积极”考虑向因为国安法的威胁下而忧虑前路的香港居民提供援助。澳洲ABC传媒报道，政府或将向受影响港人提供“避风港签证”。如果属实，澳洲将会是继英国之后，第二个向香港居民提供庇护的五眼联盟国家。

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在北京，中国外交部发言人赵立坚对英、澳这两个五眼联盟国家相继对港人提供支援表示强烈不满。他要求澳洲政府“立即停止”干涉中国内政；而对英国拟向超过300多万持有英国BNO护照的港人居英权更批评英国“违背自身承诺”。

中国对五眼联盟之首的美国，批评尤其犀利。赵立坚指斥美国国务卿蓬佩奥“天天撒谎造谣，充分暴露了他的无知和偏见”，又猛烈抨击美国的“四无知”。包括对香港国安法和国际法的无知。

在香港国安法实施第一天，即有数百人因为游行示威而被捕，据称其中将有至少10人将被控违反国安法。

当被问到对香港当局大肆打压香港的示威者有否感到困扰，而他会不会为此而向港人提供安全港时，莫里森说：“我对上述两个问题的答案，都是是。”他说：“我们正积极考虑我在好几个星期前已经要求提出的有关建议。”

莫里森形容，香港局势发展令人忧虑，而澳洲的立场与其他价值相近的盟友一致，如英国、美国及加拿大。他指，自己已在数周前提出协助有需要港人的计划，经过最后阶段的调整后就会交予内阁审议，为港人“提供类似机会”。报道指，莫里森与外交部及内阁就北京推行港区国安法事宜，已开始商议回应的措施。

在北京，外交部对英、澳和美国为港人提供或考虑立法给予政治庇护方便表达不满。

赵立坚要求英、澳两国纠正错误，并同时批评美国和新西兰正考虑相关的提案，为港人提供安全庇护之所。赵说：“维护国家安全和双边关系哪个更重要，一目了然。”

赵说，香港回归前，英方曾明确承诺不给予BNO旅行证件持有者在英居留权。英方无视中方严正立场，执意改变政策，为有关人员在英居留和入籍提供路径，严重违背自身承诺，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方对此表示强烈谴责，并保留作出进一步反应的权利，由此造成的一切后果由英方承担。

至于澳洲正考虑步英国后尘为港人提供庇护所，赵说：“我们也看到了有关的报道，我们奉劝澳方客观看待香港国安法，立即停止借所谓香港问题干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远。”

赵立坚抨击美国最力，他说：“蓬佩奥天天撒谎造谣，充分暴露了他的无知和偏见。”赵表示，美国对香港国安法无知，拿人权说事是颠倒黑白。

他又提出所谓的美国的“四无知”论；即对香港国安法的无知、对一国两制的无知、对中英联合声明的无知以及对国际法和国际关系基本准则的无知。