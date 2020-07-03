陆委会提醒台人赴港要当心蔡英文冀香港非昔之台湾

台湾陆委会副主委邱垂正2日在例行记者会上警告，批评中共或支持反送中的台湾人，非必要勿赴港，甚至不要在香港转机或过境。在同一天，总统蔡英文透过面书贴文指出，港版国安法再度勾起了台湾人对过去白色恐怖历史的回忆，但她希望，台湾的过去不应该是香港的现在或未来。

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邱垂正表示，港版国安法内容拥有“无所不包、无所不在”管辖权，堪称“史上最夸张法律”，充分显示中共为维护政权，无所不用其极，全面封杀无法容忍意见，与全世界为敌。台湾人若批评中共，或支持“反送中”行为，都属高风险族群，建议台湾审慎观察，非必要勿前往港澳与大陆，亦不要在这些地点过境。

邱垂正说，7月1日已经有港人因违国安法遭拘捕。中共不明文做法，极有可能出现“李明哲第二”。他呼吁台湾民众在港遇到问题，可致电台湾驻港办事处，政府尽最大努力保护民众安全。

针对台湾驻港办事处是否受到香港国安法影响，邱垂正指出，港台关系受到两岸因素影响，出现不少波折，港府迟迟不发出办事处人员的工作签，中共与港府迄今多次任意诬指台湾介入港事务，香港国安法规定勾结外国与境外势力危害国家安全罪，有明显针对性。

陆委会重申台方关心但从未介入香港事务，港办在港运作一向符合双方规范，从未逾越分际，不应借此影响办事处在港正常运作，以免损人而不利己。办事处也有应变计划应付变化。

此外，蔡英文在面书上帖文指出，7月2日借着悼念当年疑遭国民党政府杀害的陈文成事件39周年，直指台湾的过去式，不该是香港的现在式和未来式。她盼望我们对转型正义的努力，能稍稍抚慰涉及相关事件的家属，并能给香港等待自由之光朋友们些许鼓励。

另据纽约时报报道，香港国安法正式施行，凸显北京强力控制香港，却激发台湾内部危机感。而近期台海军事活动增加，爆发冲突的机率虽低，但两岸渐行渐远，和解难度越来越高。

报道指，中国主席习近平向来试图让台湾相信两岸统一是历史必然，以经济诱因吸引台湾之余，清楚以不惜动武来回应推动台湾独立的一切举措。如今，习近平迅速加强控制香港，对台不再提出诱因，警告显得更具威胁性。

报道称，香港特区政府高层在香港国安法的立法过程中毫无置喙余地，习近平承诺依一国两制维持香港高度自治的话语显得空洞无比，部份人士越来越担心北京将更积极谋求两岸统一。