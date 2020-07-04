港大教授：不应以保护国家安全为名 合理化威权统治

曾担任过香港大学法学院院长的该院公法讲座教授陈文敏周六指出，港区国安法涉及不少定义模糊的权力，令执法者有空间滥权。他提出，不应以保护国家安全为名，合理化威权统治或任意使用权力。

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香港大学法学院在7月4日当天举办了题为“港区国安法：平衡自由与安全”的论坛。陈文敏、陈弘毅、韩大元和王振民等陆港法学专家参加了这场研讨会。据香港电台报道，陈文敏在发言中列举出港区国安法多条条文，指当中的定义含糊，有可能抵触香港缔约的《公民权利和政治权利国际公约》，例如列明除非法官信纳被告不会继续危害国家安全，否则不得保释。他质疑几乎是有罪推定，而非无罪推定，认为不应利用还柙作为惩罚。他认为，港区国安法内多项字眼，例如“国家机密”、“国家安全”及“勾结外国势力”均没有清晰定义。

陈文敏称，不明白为何唱歌、举旗或叫口号可视作分裂国家。他强调，港区国安法没有明确订明分裂国家的行为。他谈到，如果示威者日后改用其他口号或字眼代替，甚至用白纸示威，当局是否亦要禁止。他发言指不会质疑保护国家安全的需要，认为政府赢得人民信任和尊重，正是国家安全的最佳保障，威吓和镇压只会适得其反。

此外，陈文敏在发言中还提及港区国安法第38条规定，非香港永久居民在香港以外的犯罪都适用于这部法律，他认为有关规定涵盖几乎全世界的范围，令很多香港以外的人受到影响。他举例指，如果美国总统特朗普勾结英国首相约翰逊，采取针对中国和香港的敌对行动，理论上他们都需要负上法律责任，只不过二人目前受外交豁免权保障。

对此，基本法委员会委员、中国人民大学法学院教授韩大元则在论坛上表示，保护管辖是世界所有主权国家的通例，港区国安法只是遵循一般通例，并非特殊规定，他举例称，德国《刑法典》第5条针对叛国行为，即使外国人在国外实施的话，也要适用于德国的刑法管辖。

此外，同为基本法委员会委员、港大法律学院教授的陈弘毅亦提出，港区国安法中的颠覆国家政权罪，犯罪门槛稍为高于分裂国家罪，因为颠覆罪必须涉及武力、威胁使用武力或者其他非法手段，相对不容易构成犯罪。

陈弘毅称，部分颠覆罪的犯罪行为，针对去年香港反修例运动的情况，例如第三款，提到严重干扰、阻挠、破坏政权机关履行职能，即是去年几万人包围立法会，导致议员无法开会；至于第四款，关于攻击、破坏政权机关场所，完全是针对去年7月1日冲击立法会的事件，不过法例并没有追溯力，不可以控告有关罪行。

陈弘毅还指，港区国安法列出的罪行较多来自中国《刑法》，部分来自香港原有法律，也有一些创新的规定。他认为，这在尝试结合大陆法和普通法方面起了示范作用。