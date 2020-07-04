香港实业家袁弓夷谈列席美众院“港版国安法”听证会

数周来，香港实业家袁弓夷为香港的自由民主而在美国华盛顿奔走游说，成为“网红袁爸爸”。他还向海外中文媒体介绍了7月1日列席美众院“港版国安法”听证会的情况。

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美国国会众议院外交委员会7月1日举行有关“港版国安法”听证会。香港支联会主席李卓人、“香港众志”创办主席罗冠聪以视讯方式出席会议。列席旁听的袁弓夷，藉会议之机，接触包括众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）、共和党众议员史密斯（Chris Smith）在内的五名众议员，向他们游说他正推行的“天灭中共”运动。

袁弓夷大纪元网站的节目说，五位议员听他讲述自己的“灭共”计划后，对他说：你来找我吧、我很有兴趣。他计划日后再与这些美国众议员深谈，取得协助与进一步合作。袁弓夷与美国前白宫首席策士班农推动“天灭中共”运动，具体实施上“以法灭共”，推动美国立法，定性中共为犯罪集团，进而迫使9000万党员退党，达到灭共目的。

7月1日美国众议院一致通过《香港自治法案》，随后送交总统川普签字。该法案授权美国政府以经济制裁手段，惩罚违反《中英联合声明》和《基本法》、侵蚀香港自由的个人与实体，所有与之有业务往来的金融机构也将遭受二级制裁。

人在华盛顿的香港实业家袁弓夷表示，在中共恶法的恫吓下，港人依然上街抗争，已赢得全世界的支持，并大大挫败了中共，他对香港同胞说：“你们照样上街，它就是大失败。法律生效了的第一天，就已经证明了失效。”