香港實業家袁弓夷談列席美眾院“港版國安法”聽證會

數周來，香港實業家袁弓夷為香港的自由民主而在美國華盛頓奔走遊說，成為“網紅袁爸爸”。他還向海外中文媒體介紹了7月1日列席美眾院“港版國安法”聽證會的情況。

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美國國會眾議院外交委員會7月1日舉行有關“港版國安法”聽證會。香港支聯會主席李卓人、“香港眾志”創辦主席羅冠聰以視訊方式出席會議。列席旁聽的袁弓夷，藉會議之機，接觸包括眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）在內的五名眾議員，向他們遊說他正推行的“天滅中共”運動。

袁弓夷大紀元網站的節目說，五位議員聽他講述自己的“滅共”計畫後，對他說：你來找我吧、我很有興趣。他計畫日後再與這些美國眾議員深談，取得協助與進一步合作。袁弓夷與美國前白宮首席策士班農推動“天滅中共”運動，具體實施上“以法滅共”，推動美國立法，定性中共為犯罪集團，進而迫使9000萬黨員退黨，達到滅共目的。

7月1日美國眾議院一致通過《香港自治法案》，隨後送交總統川普簽字。該法案授權美國政府以經濟制裁手段，懲罰違反《中英聯合聲明》和《基本法》、侵蝕香港自由的個人與實體，所有與之有業務往來的金融機構也將遭受二級制裁。

人在華盛頓的香港實業家袁弓夷表示，在中共惡法的恫嚇下，港人依然上街抗爭，已贏得全世界的支持，並大大挫敗了中共，他對香港同胞說：“你們照樣上街，它就是大失敗。法律生效了的第一天，就已經證明了失效。”