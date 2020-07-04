民主希望在香港的终结

回到香港局势，北京刚刚设立了国家安全法，使之得以直接干预这一自治特区，原本在2047年之前都应得到保护的公共自由体制。以这一粗暴与含糊的新法，北京是否想要敲碎香港亲民主派示威者的希望？

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本台RFI法广记者Bruno周五（2020年7月3日）刊文指出，香港亲民主派示威，也就是反北京一年后，中国领导人习近平决定做出反应，结束被其认为，属于他和中国共产党治下不可接受的侮辱。出于他所常有的，担心这种抗议蔓延到中国其它地区。他粗鲁地这么做了，但今非昔比，不能在香港街头出动坦克。

而这一国安法则作为击垮香港示威者的致命武器。主要成分就是：恐惧。这就是目的，所以其执行是针对颠覆 ˎ分裂 ˎ 恐怖主义 ˎ 勾结外国势力等反国家的罪行为依托。最重要的是，每种伤害到北京的罪行的定性都很含糊。

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香港人的忧虑

这种含糊给北京的打手留下了很大自由解读的空间。这就是让香港人所担心的，他们已经抗争了一年之久，为迫使北京尊重依照«一国两制»所确立的基本法，赋予原则上在2047年前享有的自由和法治。

他们的恐惧是出于了解中国一党专制政权的性质，这一法律中罪行的解释是激进的，而非适中。这一法律在事实上埋葬了香港的西式自由体制。以恐吓达到让人沉默，这就是中国主席强力一击的箴言。他当然明白这一决定会激起西方强国的愤怒反应。他对此有预备。

习近平的主导地位

但他自己觉得有足够的力量去强加于香港和世界。他注意到了美国的制裁威胁，殖民地前宗主国英国建议让近三百万港人更易获得国籍的声明，欧盟因被不愿触怒中国这一经济伙伴强国意图所困扰，以前所未有外交高度发布抚慰公报。

中国领导人注意到这些软弱的抗议，阻止不了中国巨人平静地辗压西方民主国家基因核心中的价值观。他知道它们没有准备为香港去献出生命。可惜，他想对了。

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