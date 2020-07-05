专门“粉饰”独裁政府公关公司夺标为港府搞形象

反修例运动一疫香港政府在国际眼中形象一落千丈，为此林郑月娥政府搞了一个“香港重新出发”的形象运动，并且向多家国际公关公司招标，港府在29日宣布，计划合约由Consulum FZ LLC投得，合约价值近5000万港元。据称，这家公司的客户大多是独裁政府，所负责的项目尤其棘手，例如过去曾经负责为沙特阿拉伯政权空袭也门，以及被指杀害沙特裔记者卡舒吉等声名狼藉的事件进行“粉饰工程”。

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事实上，国际多家著名的公关龙头公司，在此之前都撤回标书。根据业界资讯网站PRovoke披露，法国龙头的MSL早前已经撤回标书，另根据此间传媒报道，美国公关龙头Edelman亦曾投标“香港重新出发”的合约，但北京决定订立“港区国安法”后，美国总统特朗普表明有机会制裁中方和香港，Edelman当时随即撒回标书。

政府新闻处周一公布，“香港重新出发”公关服务计划共接获7份标书，由Consulum FZ LLC投得，合约价值628万美元，服务为期一年。新闻处指，Consulum将为港府制订传讯策略及市场推广等计划，并会进行本地及国际研究，以制订危机管理计划，目的是要“重振外界对香港作为投资、营商和安居乐业之地的信心。”

港府形容Consulum是“专门为各地政府提供支援”的传讯顾问，但苹果日报报道，根据资料显示，该公司最知名的客户，就是人权纪录劣迹斑斑的沙地阿拉伯王储穆罕默德（Mohammed bin Salman）。

沙特自2015年起与也门爆发军事冲突，沙特不断向也门发动空袭，造成大批平民死亡，被联合国多番谴责。2018年10月2日，美国华盛顿邮报沙特裔记者卡舒吉进入沙特驻土耳其领事馆后被勒死再遭分尸，联合国特别调查小组报告认为，有充份可靠证据显示穆罕默德与事件有关，并应为事件负责。

英媒卫报2018年10月报道，穆罕默德聘请Consulum为沙特政权任公关顾问，工作包括协助沙特政府制订传讯策略，例如举行大型会议及安排外访，并推广沙特旅游业。有关“粉饰工程”全方位进行，美国司法部文件显示，Consulum曾获聘于沙特政府文化部门（General Cuture Authority），协助沙特首次参与康城影展，推广沙特电影业。

资料显示，Consulum其他政府客户包括中东国家巴林及东非国家吉布提，两国都是人权纪录恶劣，而且被视为由独裁政权长期统治的国家。

Consulum创办人的前东家Bell Pottinger本身亦因为服务独裁者而恶名昭彰，该公司曾为叙利亚总统巴沙尔夫人服务，又曾为前南非总统祖马（Jacobs G. Zuma）以“白人垄断资本”等口号操控国内舆论，包括开设大量Twitter帐户散播相关言论，被认为是要转移公众对祖马政府贪腐的注意力，2017年因而倒闭。