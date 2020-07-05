中共传将派300武警常驻香港或具“监军”港警角色

香港国安法生效，中共中共设立驻港国安公署，委派中共人员管理香港国安事务。日本共同社4日报道，在新法实施之后，中共方面计划以“观察员”的名义，派出200至300名武警“常驻”香港。有民主派立法会议员担心，这些所谓观察员将拥有自由执法权，有别于留驻军营的解放军部队，甚至可能属于“监军”角色。

广告 继续浏览后续

共同社报道，从中国的消息来源得知，中国方面打算派出由解放军指挥的武装警察（武警）进驻香港，当中人数约为200至300人，并会以“观察员”之名，在香港长驻。

而日本中日新闻社旗下的东京新闻就再指出，消息指派出的主要会是来自驻广东省的武警，又指在去年6月香港反送中运动以来，广东省的武警就一直在深圳进行防暴训练，声称部队达到接近4000人，曾受训人数更达1万人，并会以每3个月进行轮替的方式，派出200至300人常驻香港。

报道指，香港政府可依据基本法请求中央派出解放军驻港协助维持治安，但指出若中国武警进驻香港，会为香港一般市民带来强大的心理压力。

民权观察成员沈伟男对“观察员”的身份表示疑问，他指出“观察员”理应只是“观察”，但目前具体细节欠奉，“来香港做些什么？行使什么权力？执法上的角色如何？有没有约束力？”香港人对此一无所知。他忧虑“观察员”对警队有执法指导，甚至具侦查罪行权力，促请当局尽快交代详情。沈续批评，港区国安法公布至今，几乎“每日都有新情况”，连律政司亦未能提出具体例子解说会否犯法，“法治社会不应该如此！”

立法会议员林卓廷认为，大陆早已有秘密人员在港工作，今次是进一步增加人手，“这些年虽然没有一个正式部门设在香港，但他们那些所谓从事国安工作嘅人员，我估计上千计，这200个是常规人员而已，有些非常规人员过往已在香港活跃，只是今次是常规，以往是非常规，如果不是，跟踪谭文豪那些人是谁？大家知，这是公开秘密。”

同属民主派阵营的谭文豪立法会议员早前表示，他被一些神秘人士多日来跟踪。

林卓廷估计，共同社所说的这批武警是为国安公署工作，有别于以往派驻香港的解放军只能留在军营内，这些“观察员”或隶属国安署，能自由在港执法，具更大权力，甚至能指导或指挥香港警队，“不是观察那么简单”，而是具有“监军”角色，“公安部部长之前都说要来指导香港警队，去反恐、去做国安工作，所以这200个系监军、指挥角色”，香港警队将沦为效忠大陆，听命于国安、公安的部队。