华航A330降落台北三套电脑全部失效跑道终点前紧急煞停

位于台北的松山机场上个月发生全球第一起，空中巴士Ａ330客机，在落地过程三套电脑全部失效，差一点点就点冲出跑道的事件，长达4分38秒的塔台对话今天曝光，华航驾驶员在飞机完全煞停后，曾连喊五次「需要拖车」。

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6月14日华航CI202上海浦东飞台北的华航班机，在松山机场降落时，跑道因为下雨湿滑，就在主轮已经接触地面、反推力准备启用的过程中，驾驶员突然发现，飞控主电脑三套系统、发动机反推力系统、自动煞车系统及减速板全部失效，导致飞机慢不下来，立刻以人工煞车减速。最后停止的时候，飞机距离跑道末端只有9.1公尺。

根据塔台录音，飞机停止后，驾驶员向塔台表示需要拖车，塔台询问为什么不能自行脱离跑道，驾驶回答「现在刚好机头在跑道边线，而且地面很湿滑，为了安全，由拖车拖比较适合」。驾驶并提到「机务有状况，它在落地之后有点状况」。还说，「落地的时候反推没有作用，回去我们会再研究一下。」

自己也是机长的台湾星宇航空董事长张国炜在脸书留言说，因为松山机场跑道太短，没有多余跑道可以应变，还没搞清楚前，应该先禁止A330飞松山机场。」他还说，如果当时飞机满载「那就死定了」。

星宇航空公司航空长聂国维表示，系统全部失效在航空业界非常少见，不管跑道有多长，都有潜在风险，他建议台湾主管机关查明原因后，再开放同机型的飞机降落松山机场，在调查期间也要密切注意，避免类似情况发生。

台湾民航局说，松山机场跑道长度8500英尺，飞机即使满载，也可顺利降落。而且飞机都有手动煞车系统，电脑系统自动煞车及反推力器是可以协助驾驶员缩减煞车距离。

民航局强调，已经在飞安公告中求航空公司，在派遣Ａ330航机之前，如果目的地机场跑道湿滑，应考虑不预期状况影响航机落地性能的因应措施，降低风险；驾驶员也应考虑操作的安全宽裕度，决定是否转降备用机场。