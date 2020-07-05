国安法“旨在”一词下叫“烟肉香肠时菜炸面”也可能违法

国安法下充满创意的港人为禁词重新创作不少取代的词语，包括图中所示的八个图像来取代“光复香港时代革命”。（网上截图）

自从港府声称反修例运动中最普及的口号“光复香港、时代革命”涉及触犯新实施的香港国安法下的颠覆国家罪之后，香港创作的口号纷纷涌现互联网上，有人建议将口号改为“光顾香港、时代广场”、有人提倡眼中无字、心中有字的“烟肉香肠、时菜炸面”。但律政司司长郑若骅4日被问到有关这些“创新”的表达方式时，她表示，国安法的条文说明“旨在”分裂国家的行为都属触犯法律，不要尝试这样做有没有事，无谓做这样的行为。

广告 继续浏览后续

港府2日晚上发出声明，指“光复香港，时代革命”口号在今时今日，是有港独、或将中国分离出去、改变特区的法律地位、或颠覆国家政权的含意，结果不但换来嘲笑声四起，而且还刺激港人无限的创意。其后，旋即有人把“光复香港，时代革命”化作三角形、正方形和长方形，状似这八字的字型。有人另将“光复香港，时代革命”的粤语拼音，每个字首个英文字母，化成“KFHK，SDKM”（光复香港、时代革命粤语的英文拼音），有人更改喊“光顾香港，时代广场”和“烟肉香肠，时菜炸面”。

除了上述的创新口号之外，也有人用八个图像（见图）代表涉嫌颠覆国家的八个字，这八个图像分别是“一颗星、一台复印机、两个香港区徽、一台闹钟、一个皮包、一双筷子、一个象征性命的图像”，分别代表“光复香港时代革命”这八个字。而有人更干脆用白纸来表达。港大法律系副教授戴耀廷也指“看着林郑做着的蠢事，真的有点哭笑不得。”

然而郑若骅4日在香港电台一个节目上，被问到有关新创作的口号是否违法时，她说：“至于其他有什么词语会如何，很难就此一概而论，所以我亦不会就着字眼去讲。但在条例方面，大家看看国安法的条文，其实很清楚一个重点的字是组织、策划实施或者参与实施‘旨在’分裂国家的行为，‘旨在’的意思是指目的是这样，所以这点大家要清楚。当然，如果你的目的并非搞事，我鼓励大家不要以身试法，不要尝试这样做有没有事，无谓做这样的行为。 ”