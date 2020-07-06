國安法後如何抵制網絡監管？ 臉書等拒絕港府索要用戶數據請求

7月1日強行生效的港版國安法要求，香港政府採取措施來監管香港本地用戶使用的互聯網美國科技公司臉書（Facebook）以及臉書旗下的WhatsApp宣布，將暫停處理香港執法機構索取用戶數據的請求。美國科技公司的這一舉動可能與北京發生衝突。

廣告 繼續瀏覽後續

據《華爾街日報》的消息，WhatsApp發言人在周一（7月6日）說，公司正在“暫停”此類政府審查，“等待進一步評估香港《國家安全法》的影響，包括正式的人權盡職調查以及諮詢人權專家。”

臉書周一發表聲明說：“我們認為言論自由是一項基本人權，支持人們表達自己的權利而不必擔心自己的安全或其它影響。”

長期以來，臉書、WhatsApp、Instagram、以及推特（Twitter）和油管（YouTube）在香港一直自由運營，不受大陸互聯網的“長城防火牆”限制。

香港網路媒體《香港自由新聞》（Hong Kong Free Press）周一也報導，通訊軟件Telegram表示將暫時拒絕香港政府取用資料的要求，直到國際間對香港近期的政治轉變獲得共識為止。Telegram聲明說，該公司“過去從未與香港當局共享任何數據。”

香港民眾也習慣於使用這些社交媒體來表達個人的政治見解，並討論和支持反送中、“五大訴求”等抗議中共侵蝕香港自治的活動。但在香港國安法生效前後幾天，一些香港的本地用戶刪除了他們的社交媒體帖子甚至賬戶，因為他們擔心會被中共找麻煩，有的人刪掉了自己過往批評政府的文章，有的人刪除“光復香港，時代革命”的字句。

但Telegram在使用者條款中強調，在與“恐怖主義”有關的案件上，如果Telegram收到法庭命令，確認您是一個恐怖主義嫌疑人，我們可能向有關當局揭露您的IP位址以及電話號碼。”