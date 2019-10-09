降低心血管疾病死亡风险 养狗可延长寿命

根据刊登在美国心脏学会（AHA）期刊的2项最新研究，养狗能延长寿命，特别是曾心脏病发作或中风的人。

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尽管并未证明其因果关系，但研究人员发现，这项研究中的狗饲主，往往在患得“重大心血管疾病后获得更佳改善结果”，原因可能是狗饲主的体能活动增加，以及抑郁和孤独感降低。先前已有研究证实这类现象。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）报导，在这项研究中，曾心脏病发作或中风的独居患者，倘若有养狗，改善空间最大。

研究人员发现，相较于未饲养狗的人，心脏病患如果养狗，出院后是独居情况下，死亡风险下降33%；若是与一名伴侣或子女同居，死亡风险降低15%。接受治疗的中风患者，研究结果雷同。

专家表示，照顾一只狗不仅能增加自身体能活动，还会减少社会孤立感，有助于心脏病患和中风患者的康复过程。

美国心脏学会的莱文（Glenn Levine）医学博士发表声明指出：这2项很棒的研究和分析，是基于先前的研究与2013年美国心脏学会科学声明“饲养宠物与心血管风险“（2013 AHA Scientific Statement 'Pet Ownership and Cardiovascular Risk'）结论，即养狗与心脏病和心血管问题的风险因素减少有关。

另一项有关养狗与存活率的科学检视与整合分析也证实这些研究结果。研究人员检视来自其他10项研究的380万人资料，发现养狗人士因各种原因的死亡风险减少24%；在心脏病发作后狗主人的死亡风险降低65%；与心血管问题有关的死亡风险降低了31%。

多伦多大学助理医学教授、纽约内分泌学家克雷默（Caroline Kramer）表示：“先前研究报告显示，养狗与增加体能运动、降低血压和改善胆固醇有关连。因而，养狗能活得较久，且因心血管毛病死亡的风险较低等研究结果，并不令人意外。”