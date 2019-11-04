加州大火:特朗普批加州州长管理糟糕 威胁切断联邦经费

美国加州大火继续肆虐。特朗普周日在加州民主党州长批评他的环境政策之后，形容加州州长对森林的管理糟糕透顶，并威胁要切断帮助加州应对火灾的联邦资金。

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据法新社报道，加利福尼亚州的山林大火最近两个星期已烧了近四万公顷。消防队员11月3日仍在洛杉矶西北100公里处奋战灭火。特朗普政府快速批准加州7项救援请求后，民主党籍州长批特朗普的环境政策治标不治本。

特朗普谈及去年加州大火造成86人死亡时，再次抨击民主党加州州长纽索姆（Gavin Newsom）管理山林的工作非常“糟糕”。周日特朗普发推特说，我第一次遇到他时，就告诉他不要管生态环保组织要求你做什么，你应该清理森林。

特朗普还说，每年都这样（…），来跟联邦政府要$$$(美元)。现在够了（不能再给了）。让他自己管吧。法新社说，特朗普去年也发出同样的威胁，但从未落实。

加州州长纽索姆昨天发推特回敬特朗普说，你不相信气候升温，这场对话没有你的位置。

纽索姆前一天在纽约时报访谈中，批评特朗普的环境政策只限于救灾，而不是针对造成火灾的根本原因（气候升温）。他说，特朗普政府最近几天，在创纪录的时间内，批准了七项紧急援助请求。特朗普的做法在应对灾难方面是好的，但在遏制造成这些灾难的根源方面，完全是错的。