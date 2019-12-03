气候峰会：2019年是1850年以来气温最高的年度之一

联合国第25界气候峰会今天进入第二天，在全球最大的排碳国中国与美国的沉默与抵制的前提下，第三大排碳体欧盟凝聚了气候活动者们的期待，尽管他们对欧盟在气候问题上所做出的努力也持有保留。与此同时，国际气候组织宣布今年2019年是1850以来地球气温最高的年度之一，排名应该仅次于气温最高的2016年。

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刚刚走马上任的欧盟理事会主席比利时人米希尔在马德里表示欧盟将成为能源转型的冠军，欧盟委员会推出的绿色契约将是欧盟与大自然的停战协议。欧盟的目标是在2050年达到碳中和。法新社评论说，由于全球最大的排碳国，中国，美国以及印度的政府首脑不仅不会出现马德里的气候峰会，而且也没有表示将做出新的减排承诺。有观察人士甚至认为从中国与日本政府近日作出的相关表态，两国政府根本无意上调各自的减排指标。与会的欧盟领导人因此成为气候活动者们的希望。

欧盟必须在下周举行的峰会上通过有关在2030年之前减排40%的承诺，目前欧盟28国中波兰，匈牙利以及捷克三国仍然对此持反对立场。法新社指出，欧盟下周即使通过了上述提议，按照巴黎气候协定的相关规定，欧盟必须等到明年在苏格兰格拉斯哥举行的第26届气候峰会召开之前几个月向联合国递交上调指标的修订要求。而在马德里的气候活动者的目标是要求欧盟将上调指标提高至50%。绿色和平组织以及欧洲气候行动网络都对此次峰会缺乏重要的减排承诺而表示失望。而联合国的气候专家表示倘若要将本世纪末地球升温的幅度限制在1,5°C,以内，这就意味着必须从明年开始将全球的排碳量每年减少7,6%，而目前全球的总的排碳量并没有任何下降的趋势。专家认为，倘若继续以目前的增长速度，到本世纪末，地球的升温幅度很可能在4 ou 5°C之间。

第25届气候峰会被观察家普遍认为是一次难以取得重大进展的峰会，对《巴黎气候协定》的主要推手图比安娜女士来说，倘若绝大多数的联合国成员国都在会上承诺将带着新的减排指标出席明年的格拉斯哥峰会，那么，马德里峰会就可以说是取得了成功。今天联合国190多个成员国中仅有68个国家做出了进一步的减排承诺，而他们的总排碳量仅占全球排碳量的8%。