纽约州又发现全球最古老森林 有助理解气候变迁

纽约州再次发现全球最古老森林。据12月20日出版的《当代生物学》（Current Biology）期刊发布一篇研究报告，科学家在纽约州发现可能是全球最古老的森林，这片森林可能蕴藏着“森林与气候变迁”之间关联的丰富资讯。

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法新社报道，以往发现的世界最古老的化石森林位于纽约州北部卡茨基尔地区Catskills的吉尔柏亚（Gilboa）林地，距今大约3亿8千500万年。新发现的这处古老林地位于开罗镇（Cairo）附近的一座废弃的矿场。与上次的发现化石森林在同一地区。

历经10年的采样与研究，11位科学家组成的国际团队断定，这座矿场曾有比“吉尔柏亚”森林还要古老200-300万年的森林，而且树木种类更多样。

科学家在这里发现了与吉尔-柏亚林地相同的原始树种“始籽羊齿属”（Eospermatopteris）的遗迹。这个原始树种的外观近似棕榈树，它的根柢厚实，顶端围着枝冠，但是没有树叶。

不过，在新的林地，科学家们还另外发现了古蕨属（Archaeopteris）种类的树木。

研究报告的作者之一纽约宾罕顿大学（Binghamton University）的生物学教授斯坦（William Stein）说，古蕨属的树叶和根系可与云杉或松树相媲美，它具备「更现代」的特徵。

斯坦教授表示，这些树木有助于了解，当时大气中的二氧化碳含量降低，以及气温下降的情况下，森林是如何近化的。他说，经由研究气候变冷的过程，更有助于了解当今气候暖化和砍伐森林的关联，因为这可能是个相反的进程。