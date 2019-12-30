澳大利亚山火未减再有消防人员丧命 坎培拉取消除夕烟花汇演

澳大利亚山火在接连高温天气下恶化，再有一名志愿消防员在新南威尔士州救火时死亡，令山火自9月爆发以来，已经导致最少10人丧生。

广告 继续浏览后续

截至当地时间12月29日，澳大利亚全国的山火过火面积已经超过500万公顷，并已造成9人死亡，超过950间房屋被损毁。澳洲政府形容，几十场山火失控，其中在维多利亚州，摄氏超过40度的高温，加上强风及雷暴，令山火范围迅速扩大，当局呼吁大约3万名居民及游客，撤出度假胜地东吉普斯兰郡。

在受灾最为严重的新南威尔士州，截止到29日下午，当地仍有95处山火在燃烧，其中48处尚未得到控制。而未来几天，新南威尔士州的天气状况还将不断恶化，气温继续攀升，今明两天火情将变得异常危险。目前当地消防队员正在全天候工作，试图尽快控制住火势。

此外，考虑到公众安全，当地政府决定取消首都坎培拉的除夕烟花汇演，但新南威尔士州首府悉尼的汇演，就会如期举行。新南威尔士州副州长指，山火的风险实在太高，敦促悉尼当局取消汇演。

但悉尼市议会此前曾表示，耗资650万澳元、花了15个月准备的悉尼港烟花汇演“不能取消”。该市议会发声明称，“我们欣赏人们对澳大利亚多数地区面临林火及旱灾期间举行悉尼跨年烟花的忧虑。我们听到人们要求取消活动，将经费捐出赈灾的声音，但我们不能取消庆典。这对受影响地区只有些微的实际益处。”

近日，有澳大利亚民众提交请愿书，要求取消悉尼著名的跨年庆典烟花表演，并将预备资金转交给消防队员和受灾农民。请愿书中写道，“因为空气中已经有足够的烟雾”，大规模烟花表演将会进一步恶化悉尼的空气质量。此前，肆虐澳大利亚的山林大火产生的有毒烟雾已经笼罩了悉尼和其他主要城市好几个星期了。据报道，目前已有超过27万6千人在这封网络请愿书上签名。