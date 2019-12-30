31日晚去凯旋门前迎新年

2019年12月31日晚至2020年1月1日凌晨，花都巴黎的凯旋门将上演一场大型声光秀和烟花表演。今年的色调是金、紫、银三色。光影大戏总指挥吉里耶Krystof Gillier 告诉媒体，晚会从31日晚21点开始，辞旧迎新的最后五分钟，凯旋门上将被投射出巴黎· 2020的字样和图案。

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负责这场声光秀和烟火表演的巴黎市长助理Frédéric Hocquard表示，此次他们特邀乐队Deux DJ's参演，总耗资为46万2千欧元。法国时尚消费品牌迪奥赞助、全天候电视台BFMTV将为这场演出全程直播。

市长助理表示，虽然发生了很多事情，但我们还是要向巴黎市民、来自各方的游客展示一个喜气洋洋的巴黎。当然今年的公共交通会给住得远的居民带来很多不便。市长助理无奈地说，他无法鼓励大家开车进城看光影大戏，因安全起见，香榭丽舍沿路的很多街道都将禁止停车。

他只好鼓励大家徒步或骑自行车前往观看这场精彩的光影大戏。节目总设计师吉里耶Krystof Gillier透露说，仅电缆铺设就长达1.5公里。6个摄像机拍摄的歌唱家和艺术家表演将通过4个宽银幕展现给十几万名观众。歌曲曲目从传统的艾迪特-皮雅芙（Édith Piaf）、雅克-居彤(Jacques Dutronc)到摇滚乐师Rachid Taha 等不同风格歌曲的回顾。

巴黎市长助理表示，市政府预计会有25-30万观众前来观看这场别开生面的凯旋门光影大戏，法国内政部长表示，将出动大量警力维护治安。