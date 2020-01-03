澳洲海军出动战舰救人 数十亿动物葬身火海

澳大利亚森林大火继续肆虐，至昨天1月2日为止，过火烧毁的面积已相当于丹麦，20人遇难。澳洲海军今天出动军舰，营救东南城市马拉库塔（Mallacoota）的上千居民。不少居民逃到海边避难。据科学家估计全国或有数十亿动物葬身火海。生态系统可能数十年都缓不过来。

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这座城市受到林火威胁，许多居民从2019年12月31日起，就避躲在海岸边。澳洲海军战舰今天开始营救转移，划艇往返于沿海与战舰之间，将一批批居民和他们的宠物及个人物品运送到战舰上。马拉库塔市属于维多利亚州。

澳洲总理莫里森表示，今天下午该地区计划转移一千人。莫里森总理由于火灾恶化时正在夏威夷度假，受到国内舆论的猛烈抨击。尽管他中断渡假，偕妻赶回国内，但批评之声一直不停歇。日前他视察灾区，试图与一位累瘫的消防员握手，受到拒绝。他的政府应对气候变迁与环境的政策不力也受到很多批评。但他仍旧表示，不会为了应对气候升温，而采取可能导致大量失业的生态政策。

这场火灾已从去年9月持续到现在，造成至少20人丧生，数十人失踪，1300座房屋化为灰烬。澳洲气象部门宣布，明天周六澳洲东南部的气温将超过摄氏40度。高温和干燥的风助燃如同火上浇油，特别是树袋熊的栖息的桉树，干燥含油易燃，消防员的水龙头效力不彰，如同杯水车薪。澳洲当局已宣布，东南地区进入紧急状态。

另据法新社1月3日报道，以树袋熊和袋鼠闻名的澳大利亚野生动植物，将需数十年才能从目前毁灭森林的大火中恢复过来。

根据最近悉尼大学的一项研究，今年9月以来，在火灾最严重的新南威尔士一个洲，估计有4亿8千万只动物葬身火海，而野生生物的恢复将需要数十年。为了估算得出这个数字，研究人员对该州这些哺乳动物的种群密度与被火烧毁的植被面积进行绑对。这个数字包括哺乳动物，鸟类和爬行动物，但不包括昆虫，蝙蝠和青蛙。

此外，悉尼附近的麦考瑞大学（Macquarie University）教授安德鲁-比蒂（Andrew Beattie）告诉法新社，“如果从全国范围来算，算上哺乳动物，鸟类和爬行动物以及两栖动物，和像蝴蝶那样的大昆虫，死亡的动物可能达到数十亿。” 这位生物学教授说：“我们可以肯定的是，被火烧毁的大部分地方，大多数野生动物都会死亡。”他还说：考拉种群尤其受到影响，因为它们生活在树木中，仅以某些类型的桉树为食，无法迅速逃离火焰。

据澳洲联邦濒危物种科学委员会的说法，在这次森林大火发生之前，新南威尔士州和昆士兰州的考拉数量已经明显下降，1990-2010年之间下降了42％。