澳洲大火烟雾飘到南美洲 澳政府否认林火与气候有关

几个月来澳洲森林火灾继续燃烧，大火烟雾在天空扩散超过一万公里，不但影响到新西兰，且已飘到南美洲的阿根廷和智利。澳洲政府则不认为这次山火蔓延与气候升温有关，拒绝加强减排措施，担心影响经济。

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据法新社1月6日发自圣地亚哥报道，澳洲大火烟雾在太平洋上空蔓延1万2千公里，周一飘到南美国家阿根廷和智力。智利气象研究所负责人尤塔（Patricio Urra）告诉法新社，周一早晨智利的太阳受澳洲大火烟雾遮罩，色调变红。他说，这些烟雾位于海拔6000公尺高度。到目前为止，没有预期将有任何天气现象可让烟云向地面下降。

同时，阿根廷国家气象局（SMN）也公布了一些卫星图片，显示澳大利亚烟云从西向东移动。对于这些烟雾带来什么影响，阿根廷国家气象局在推特上说，没有什么重大影响，只是太阳被烟雾遮挡显得比较红。

澳洲自去年9月开始发生林火，现在灾情越来越严重，但澳洲当局坚持认为气候变迁与野火肆虐没有直接关连。澳洲总理莫里森(Scott Morrison)日前表示，他不将会采取可能造成大批失业的减排政策。

据路透社报道，澳洲遭遇三年干旱及空前的火灾，但澳洲总理莫里森和主管减排事务的能源部长泰勒(Angus Taylor)仍表示，澳洲不需为了抑制全球暖化而更积极减少碳排放。他们反倒认为，澳洲超越了2020年减排目标，应该受到奖励。澳洲的碳排放量占全球的1.3%，但平均每人碳排量为第二高，仅次于美国。他周二给路透社的电邮表示，他正在他的选区新南威尔士州的山火救援中心忙碌。他表示，“说到减少全球碳排放，澳洲必须、也正在尽自己的一份力量，但在发生山火时，社会必须要团结，而不是分裂，”

澳洲政府认为，加大减排力度将损害澳洲经济，特别是如果此举损害到澳洲的煤炭和天然气出口的话。澳洲去年取代卡塔尔，成为全球最大的液化天然气出口国。

泰勒12月31日在澳洲人报(The Australian)上发表的文章写道，“这就是为什么我们不会采纳(反对党)工党那些不计成本、不计后果、破坏经济的目标，这些目标总是会导致课征能源税，不管它是不是叫能源税。”

科学家表示，气候变化是造成这次破坏力巨大的山火的一个主要因素。澳洲国立大学气候变化研究院负责人Mark Howden表示，“气温是山火强度、蔓延速度以及过火面积的一个主要推动因素。

莫纳什大学气候变化传播研究中心主任David Holmes表示，森林失火对于环境是一个双重打击，因为不仅增加了碳排放，还破坏了碳吸储库，这需要数十年时间才能恢复。