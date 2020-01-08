澳大利亚大火造成26人死亡 珍稀动物受到严重威胁

澳大利亚去年九月爆发的森林大火远没有消减的迹象，八百万面积的森林已经化为灰烬，大火已经造成26人死亡 ，大量珍稀动物的生存面临威胁。

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周二巴西太空研究学院公布卫星拍摄的图像警告说，澳洲大火的火灰已经抵达巴西，阿根廷以及智利的南部，火灰目前位于六千多米的高空，根据目前掌握的天气预报，火灰尚不至于会下降至地面。

澳大利亚延续了四个多月的火灾已经造成面积超过一个爱尔兰的森林的消失，澳大利亚目前正处夏季高温季节，当地平均高温超过41度，澳洲政府警告说，火灾并不会迅速消减，政府呼吁居住在澳洲东部靠近火灾灾区的居民在周三气温升高之前迅速离开居所。至今这场大火已经造成26人死亡，其中4人为消防人员。

两千多座居民住所被焚烧，专家认为在澳大利亚全国大约有十亿多只动物在火焰中丧生，而且澳大利亚是全球主要的珍稀动物栖息地，澳大利亚的袋鼠，考拉等珍稀动物在全世界都绝无仅有，即使它们中有一些能够死里逃生，但是，他们赖以生存的自然环境已经受到严重的破坏。

这场大火使澳大利亚政府成为内外攻击的目标，堪培拉不仅在应对火灾上反应迟缓，而且政府对气候变化的怀疑立场更是受到各方的谴责：澳洲大火与气候变化之间是否存在必然的关联？如果说夏季爆发火灾在澳洲实属常态的话，专家普遍导致火势空前的一系列因素都与气候变化有关： 澳洲干旱异常，狂风滚滚，尤其是高温空前并且持续不下，这一切专家认为都是气候变化有着必然的关联。