马来西亚遣返150集装箱塑料废物回原籍国

马来西亚当局周一表示，已将150个集装箱的非法塑料废物退还其原籍国，其中的43箱退还给法国。吉隆坡称此举是不想成为发达国家的“垃圾场”。

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马来西亚环境部长杨美盈在港口城市北海（巴特沃斯）向记者表示，马来西亚当局“将采取必要措施，确保马来西亚不会成为世界的垃圾场。”

她解释说，环境部“将继续与污染作斗争，尤其是塑料废物”，该市是马来西亚北部重要的港口。多个垃圾集装箱从这里被遣返。

自从中国在2018年决定回收业停止进口塑料废料以来，亚洲地区的各国一直在努力应对垃圾废料船的大量涌入，这迫使西方发达国家为自己出产的垃圾寻找新的目的地。

马来西亚方面指出已经遣返了150个装有约3737吨废物的垃圾集装箱，其中43个运往法国，42个运往英国，17个运往美国还有11个运往加拿大。

环境部长指出，大马计划不久遣返110个垃圾集装箱，其中60个运往美国。

自中国决定对大多数类型的塑料废物关闭大门之后，全球废料回收市场就陷入混乱。众多中国回收公司搬迁到马来西亚，造成大量废物的涌入，且经常是非法的。

马来西亚处理废品回收的能力远低于涌入的废品量，致使有些地方被废物淹没。

废品出口国和运输公司承担了遣返垃圾集装箱的费用。

环境部长说：“我们不想付一分钱。把垃圾送到我们这里来，不应由我们付钱将其寄回。”

法新社指出，最近几个月来，东南亚的几个国家都实行了和大马同样的政策。

印度尼西亚将数百个垃圾集装箱遣返其原籍国，在经历了长时间的冲突后于，菲律宾在去年夏天遣返了一艘满载60个垃圾集装箱的货轮回加拿大。