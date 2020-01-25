土耳其强震死亡人数升至29人1500人受伤

土耳其东部埃拉泽省周五发生6.8级地震造成至少29人死亡，1500人受伤，43人被困。目前救护人员正在“与时间赛跑”，试图从瓦砾中救出更多的幸存者。

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土耳其总统埃尔多安周六前往地震灾区表示，将尽全力救灾。法新社称，目前地震至少造成29人死亡，1500人受伤，尚有43人受困在瓦砾之中等待救援。

当局指，搜救工作在严寒情况下彻夜展开并且持续进行中。送到医院的上千伤者伤势不一，其中137人仍在接受治疗，所幸无人情况危急。

据报道，周五地震之后已发生超过800次余震，凸显搜救工作的急迫性，但也增添难度。

土耳其灾害与应变管理署（AFAD）指出，这起地震发生在当地时间24日晚间8时55分，震中在埃拉泽省锡夫里杰镇，震源深度为6.7公里，邻近省份及叙利亚等国家都可感受到地震。

灾害与应变管理署已调集数百顶帐蓬和床铺、数千条毯子，送抵灾区。土耳其红新月会宣布，在安卡拉设置处理危机窗口、派出搜救团队，并且在灾区设置行动厨房，能对5000人提供伙食。

2020年开年以来，土耳其发生多起地震。西部马尼沙省（Manisa）22日发生规模5.4地震；首都安卡拉23日发生规模4.5地震，都无灾情。

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