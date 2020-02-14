地球变暖 南极惊现小阳春 过摄氏20度

研究人员今天表示，科学家在南极测得摄氏20.75度的新高温纪录，这是南极洲气温有纪录以来首度跨越摄氏20度门槛。科学家警告，冰川融化速度加快，尤其南极洲冰盖快速融化，助长海平面持续上升，对沿岸巨型城市及小型岛国造成威胁。

广告 继续浏览后续

据法新社报道说，科学家指南极首度突破摄氏20度。据研究人员今天表示，科学家在南极测得摄氏20.75度的新高温纪录，这是南极洲气温有纪录以来首度跨越摄氏20度门槛。

据巴西科学家雪佛（Carlos Schaefer）告诉法新社：「我们从没见过南极洲的气温如此高过。」但他谨慎地说，这个2月9日在南极洲北端外一个岛屿测得的高温纪录，「对整体气候变迁趋势不具意义」，因为这是单次温度测量数据，而非长期监测数据的一部分。

该报道说，这项数据取自南极洲北端外岛链上的西摩岛（Seymour Island），这个岛屿上有阿根廷的马兰比奥（Marambio）研究基地。土壤学家雪佛表示，这次测得的高温，是一项为期20年、针对气候变迁对南极永冻土影响的研究计划一环。

他说，以往的高温纪录在19度多。

该报道称，近年来，冰川融化速度加快，尤其南极洲冰盖快速融化，助长海平面持续上升，对沿岸巨型城市及小型岛国造成威胁。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅