新冠肺炎 台湾首死亡病例 无旅游无接触史

台湾出现首例武汉肺炎死亡个案为中部60余岁男性，遗体将依法定传染病规定进行火化，并保留部分检体以供进一步检验。

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据联合新闻网今天报道说，台湾首例新冠肺炎死亡，并新增确诊两例。

中央流行疫情指挥中心今（16）日公布，国内新增确诊2例新冠肺炎（COVID-19）个案，第1例个案为中部60余岁男性，有B型肝炎及糖尿病病史，无出国旅游史，亦非确诊病例之已知密切接触者。于1月27日出现咳嗽，2月3日因呼吸急促赴医院就医，诊断为肺炎。当日收治于负压加护病房治疗，个案已于2月15日晚间因肺炎合并败血症死亡，其遗体经家属同意，将依法定传染病规定进行火化，并保留部分检体以供进一步检验。

第2例为第1例之50余岁男性家人，于昨日进行采检后确诊，目前个案无症状，收治于负压隔离病房。

该报道说，指挥中心针对第1例个案之密切接触者，包括发病后曾相处之家人、以及就诊院所人员，及第2例之密切接触者，目前已掌握79名密切接触者，截止目前已完成73名采检（包括7位有症状），其中60名之检验皆为阴性、1名阳性（案20），其余尚在检验中。将持续进行匡列追踪、采检、及隔离，其余接触者仍持续调查中。医院已针对加护病房病患，采取不进不出之暂时管制措施。另针对个案发病14日前之行程与可能暴露者，进行回溯追踪调查，以找出可能感染源。

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