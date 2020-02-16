柬埔寨孤身救船 传威士特丹号沦陷危险 洪森曾无口罩接船献花

“威士特丹号”1日由香港出发、载有2200人，连日来遭多国政府拒绝靠岸后，13日终于在柬埔寨靠岸﹔但船上一名83岁美国女乘客15日抵达马来西亚后，昨天被检出确诊感染俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）。目前尚不清楚船上乘客感染情况。柬埔寨首相洪森14日曾没有戴口罩在西哈努克港口接船并向下船游客献花表示欢迎。

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据中央社今天报道说，威士特丹号乘客确诊，同船旅客登机被拒滞留马来西亚。遭多国拒绝停靠，13日终靠柬埔寨的“威士特丹号”邮轮，因有美国女乘客在马来西亚被验出武汉肺炎确诊，导致数名同船旅客在吉隆坡登机被拒，暂时无法回国。



据荷兰外交部声明表示，至少有11名“威士特丹号”乘客昨天在吉隆坡被拒登机，其中有两名乘客为荷兰人。

这些邮轮乘客原本应乘搭荷兰皇家航空公司810航班，从吉隆坡飞往阿姆斯特丹。这些乘客遭拒登机后，目前滞留在马来西亚，等待进一步的指示。

报道称，“威士特丹号”1日由香港出发、载有2200人，连日来遭多国政府拒绝靠岸后，13日终于在柬埔寨靠岸﹔但船上一名83岁美国女乘客15日抵达马来西亚后，昨天被检出确诊感染俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19），不过她的丈夫则对病毒测试呈阴性。马来西亚卫生部门昨晚发表声明表示，这名美国女乘客目前情况稳定，正在医院隔离病房治疗。

威士特丹号接连遭日本、菲律宾、泰国和美国关岛拒绝靠港，在海上漂流两周后，直到13日上午才获准停靠柬埔寨西哈努克港，在14日接受柬埔寨检疫确认无恙后，才让乘客上岸。

报道说，柬埔寨首相洪森当天还亲自抵达港口向下船乘客献上玫瑰花，他全程没戴口罩，并强调柬埔寨虽穷，但始终愿意与国际社会合作解决世界与区域问题。

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