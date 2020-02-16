钻石公主邮轮再添新确认感染 日本新冠肺炎防线称溃败?

存档图片：被困在钻石公主号豪华大邮轮上的乘客 Image d'archive: Les passagers portent des masques sur le bateau de croisière Diamond Princess au terminal de croisière de la jetée de Daikoku, à Yokohama.

日本厚生劳动相加藤胜信16日在NHK节目中透露，新型冠状病毒肺炎疫情扩大的“钻石公主”号游轮上，根据对乘客等的检测，新确认70人被感染。感染者增至355人。此前日本民众接触该船游客多人感染，舆论指日本新冠肺炎防线遭破功了。

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据法新社今天报道说，钻石公主号添70人确诊，累计355人染武汉肺炎。

停靠在日本横滨港的钻石公主号游轮今天确认再有70人感染新型冠状病毒，船上总计已有355人感染俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病。

日本放送协会（NHK）报导，厚生劳动省大臣加藤胜信在NHK周日论坛节目中表示，船上再有70名感染新型冠状病毒的确诊案例，总计已有355人感染。

消息说，本月3日晚间返回日本横滨港的钻石公主号因载过一名武汉肺炎确诊的香港人，因此船上3700余人无法上岸，在横滨港大黑码头外进行海上隔离。

据共同社今天报道，日本厚生劳动相加藤胜信16日在NHK节目中透露，新型冠状病毒肺炎疫情扩大的“钻石公主”号游轮上，根据对乘客等的检测，新确认70人被感染。感染者增至355人。鉴于除游轮外，国内感染者也在增加的现状，加藤表示“将以今后有可能扩大为前提构建体制”，打算强化检测和医疗体制。

据厚劳省透露，新确诊感染的70人中，38人没有发烧或咳嗽等症状。迄今游轮共检测了1219人次。

该报道说，游轮将从70岁以上老人开始进行病毒检测，结果为阴性且健康状况没有问题的人从医学观察期结束的19日起依次下船。目前已着手对70岁以上老人进行检测，不满70岁的人也将于16日前后起检测并采取同样措施。临下船前不实施再次检测。

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