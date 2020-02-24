新冠肺炎意大利封城 英国增忧

英国关注意大利新冠肺炎疫情发展。英国报纸指英国昨天新增了4起新冠病毒肺炎病例，而且均是从钻石公主号邮轮疏散返英的乘客。报道也透露，意大利采取封城措施，5万人接受隔离检疫，而伊朗和韩国也在努力控制疫情。

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据李文读报2月24日指， 意大利政府封城抗肺炎疫情。据《金融时报》报道，由于意大利新冠病毒肺炎疫情迅速恶化，该国政府已经在北部地区至少十个城市实施“封城”隔离检疫措施，水乡威尼斯正在举行的狂欢节活动已经提前结束，上周末的多场意甲足球联赛比赛也被迫取消。报道指出，意大利至今已有152人确诊感染新冠病毒肺炎，并造成三人死亡，并已成为亚洲以外疫情最严重的国家，而该国在三天前才只有三起确认病例。此外，中东国家伊朗至今已有八人死于新冠病毒肺炎，该国政府已下令中小学和大学暂时关闭，而伊拉克及土耳其也关闭了与伊朗接壤的边界。

而《每日电讯报》也报道，英国的确诊新冠病毒肺炎病例已增至13起，而昨天新增加的4个确诊病例均是曾搭乘钻石公主号邮轮的乘客，他们在上周六获英国政府派包机从日本横滨港撤离返国，目前已被送往医院接受隔离治疗。此外，意大利封闭的城市已有11个，意大利总理已下令禁止任何人进出这些城市。

据《i》也报道，英国昨天新增了4起新冠病毒肺炎病例，而且均是从钻石公主号邮轮疏散返英的乘客。报道也透露，意大利采取封城措施，5万人接受隔离检疫，而伊朗和韩国也在努力控制疫情。

据《卫报》引述世界卫生组织总干事谭德塞博士警告，全球各国政府必须要迅速采取行动，遏制新冠病毒肺炎的迅速蔓延，否则将为时已晚。报道也透露，除了意大利之外，韩国的新冠病毒肺炎疫情也非常严重，至今已经确诊的感染病例已经超过600起，另外五人死亡。韩国总统文在寅昨天也宣布，把该国的防疫警告级别提升至红色的最高级别。

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