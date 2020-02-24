更环保地开采锂离子有办法了

锂离子是电动汽车和智能手机里重要的金属元素。一直以来锂离子的开采很不环保。但是人们开始找到一些解决办法。美国加州的Lilac Solutions使用离子交换珠，可以选择性地去除锂，留下镁、钙、硼和其他不需要的矿物质，一旦珠子饱和，就会接受酸处理以提取锂，然后可以再次使用。Lilac Solutions的离子交换珠是斯奈德莱克在美国西北大学就读博士期间对锂离子电池进行研究的产物，用它提取锂减少了能源消耗，从而减少了温室气体的排放。

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法国公司Adionic和Eramet也找到了自己的办法。Eramet可以作到提取比过去少两倍的溶解盐， 然后把用过的水再重新输送回去。

用老方法提取锂会直接影响水资源与环境，在盐滩地提取锂，首先要将富含锂、钠、镁的溶解盐泵出地表，随后将盐水进入蒸发池蒸发好几个月，收集到钾、锰、硼、锂盐等混合物后，然后再进行过滤与碳酸钠处理，最后形成白色粉末状的碳酸锂。

整个过程中要使用大量的水，一间公司开采的用水量就多达每秒 1,700 公升左右，而平均提取每吨锂大约需要 190 万公升的水，这将会严重破坏周围的生态系统，除了影响着锂三角国家玻利维亚、阿根廷和智利的民生用水，象是采矿工程就消耗智利阿他加马省 65% 的水，锂矿的有毒化学品也有可能会泄漏到供水系统中，偏偏锂三角又是地球上最干旱的地方之一。



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