性侵指控 多明戈道歉了

世界三大男高音之一的多明戈（Placido Domingo）面临多项性骚扰指控。他今天为对指控者造成的“伤害”道歉，并且宣告他为自身行为承担“全部责任”。有消息说，此举或影响法国影视界，法国明天应颁授凯撒奖，极有可能获奖影片"我控诉"才华导演波兰斯基受控性侵是否颁奖在法国引起争议。

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据中央社今天报道说，世界三大男高音多明戈向性骚指控者道歉。多明戈在发给西班牙“欧洲新闻通讯社”（Europa Press）的声明中表示：“我希望她们知道，我诚心为自己对她们造成的伤害感到抱歉。我为自身行为承担全部责任。”

多明戈是20世纪最著名的男高音之一，但后来改唱男中音。他指出：“我在过去几个月花了一些时间，反省多个同事对我的指控”。多明戈还说：“我现在了解，有些女性可能不敢诚实表达自己，因为她们担心如果这样做，对她们的事业将有不利影响。虽然这从来不是我的意图，但我永远不应让任何人有那样的感觉。”

该报道称，今年79岁的多明戈，曾在世上最负盛名的一些歌剧院担任总监及指挥家。至少有20名女性指控多明哥对她们强吻、抚摸或伸咸猪手，这些事件至少可溯及1980年代。多明戈迄今仍否认这些指控，并在不同场合谈到这些指控“不准确”，声称他的所有互动与关系“总是受到欢迎和两情相悦”。

这些指控于去年8月首度浮上台面，两个月后多明戈辞去洛杉矶歌剧院总监一职，并且取消在纽约大都会歌剧院的未来演出，实质上已终结他在美国的事业。

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