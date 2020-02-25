新冠肺炎 美国疫苗4月启动人体试验

美国Moderna成为首家发布一种冠状病毒潜在疫苗的公司。这家总部位于波士顿的生物技术初创企业周一宣布，已将这些小瓶装制剂送往美国国立卫生研究院(US National Institutes of Health)进行人体试验。

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据英国金融时报今天报道说，Moderna送交首批将启动人体试验的冠状病毒疫苗。该消息说，Moderna已将疫苗送交美国国立卫生研究院，预计将在4月份启动人体试验，在7、8月份得出初步结果。



该报道称，在纽约盘后交易时段，Moderna股价飙升15.6%，至每股21.33美元。该制药公司表示，它使用了新的疫苗制备方法，因此能够快速创造出一种被称为“mRNA-1273”的候选疫苗，从而缩短了开发出能遏制冠状病毒疫情爆发之影响的新潜在疫苗的时间。

Moderna首席技术运营和质量官胡安•安德烈斯(Juan Andres)表示，这是一次应对全球卫生紧急情况的“非凡努力”，从病毒基因组测序到发布疫苗仅用了42天，这是“创纪录的速度”。该疫苗还需进行人体试验，而人体试验可能会失败，即使成功，也需数个月时间才能广泛投入使用。美国国立卫生研究院下属机构——美国国家过敏及传染性疾病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)的所长安东尼•福西(Anthony Fauci)告诉《华尔街日报》(WSJ)，他预计在4月份会启动一项有20名至25名健康志愿者参加的临床试验，在7、8月份得出初步结果。

据该报道说，Moderna使用一种叫做“信使RNA”(messengerRNA)的分子将基因信息转录到细胞中。该公司称，这种分子会模仿自然感染来激发一种更有效的免疫反应。该疫苗试图模仿在新型冠状病毒以及其他冠状病毒——比如严重急性呼吸道综合征(SARS)病毒和中东呼吸综合征(MERS)病毒——中发现的刺突蛋白(spike protein)。

该候选疫苗的研制得到流行病防范创新联盟(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)的资助。这个由政府和非营利组织组成的联盟于2017年在达沃斯发起了一项10亿美元的计划，旨在缩短疫苗研发时间。

报道指出，Moderna有多达100名员工参与这个疫苗研发项目，他们放弃了周末休息时间。第一批疫苗是2月7日制成的，但必须经过两周的测试。

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