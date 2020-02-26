新冠肺炎 旧金山宣布紧急状态 零感染未雨绸缪第一家

美国西海岸大城旧金山宣布进入紧急状态应对新冠肺炎。目前未有任何旧金山居民感染新型冠状病毒的纪录，但随着新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，市长布里德于25日召开记者会，宣布全市进入“紧急状态”，并发布“旧金山宣言”（San Francisco Declaration），为疫情可能在旧金山出现如何增加资源，制定应急预案。

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据世界日报今天报道说，防新冠疫情金山宣布进入紧急状态。旧金山市长布里德强调旧金山需要为新冠肺炎疫情可能在社区传播做好应急预案。



该报道说，目前未有任何旧金山居民感染新型冠状病毒（COVID-19）的纪录，但随着新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，市长布里德于25日召开记者会，宣布全市进入“紧急状态”，并发布“旧金山宣言”（San Francisco Declaration），为疫情可能在旧金山出现如何增加资源，制定应急预案。



宣言是法律文件，自25日发布起立即生效，为期七天，并将于3月3日的市议会表决通过来长期实施。根据该文件，一旦爆发新冠肺炎疫情，市府能加快应急规划，最大化调动资源，协调各机构做人力配置，并指导全市市民为应对疫情作好准备。



据布里德说：“尽管旧金山确诊病例依然为零，但全球形势正迅速变化，我们需要加强准备。每天都看到病毒在世界其他地方传播，我们必须采取措施保护旧金山居民免受伤害。”



该报道称，进入紧急状态后，凡居民在新冠病毒检测中呈阳性，将被立即采取隔离措施。



公卫局已于1月21日启动“部门运营中心”，整合资源和领导层，重点关注临床、流行病学和社区反应。卫生局还与本市医院合作，确定隔离病房，加强对目前患者的旅游史和症状进行筛查。同时，旧金山经济合作委员会也增设社区分支机构，如规画科、后勤科、卫生及公共服务科，以因应一旦出现疫情，可加快制定全市应急预案。



报道称，如果疫情在本市爆发，全市各部门都将为社区健康发挥作用。比如，学校管理潜在的关闭风险；企业应该从家庭政策和病假角度来看待员工工作；对需要自主隔离的人提供支持。



据旧金山宣言提醒市民，原本宣传的预防措施依然有效。包括：用肥皂洗手至少20秒，咳嗽或打喷嚏时用手肘遮挡口鼻，注射流感疫苗等。同时，提醒市民预先采取紧急情况下的防备措施，如为家人储备足够的药品，制定儿童护理计划，为潜在的学校关闭风险制定家庭计画，如何照顾患病家庭成员而不让自己生病等等。

据报道说，旧金山是加州第4大城，地方政府表示，宣布进入紧急状态的目的是升高防疫准备度，并提升民众的防疫意识，让他们了解新冠肺炎有可能扩散到当地。



新冠肺炎疫情全球升温，更多国家通报确诊病例后，美国疾病管制暨预防中心（CDC）今天以国内预期出现社区传播为由，呼吁公民做好防疫准备。美国目前有57起确诊病例：国内确诊14起，其中多与旅游相关，仅2起为人传人；从湖北搭包机返美确诊有3人；钻石公主号游轮包机返美的感染病例有40。



报道引述美国国家广播公司新闻网（NBC News）湾区地方台消息说，旧金山并无确诊病例，但当地医院在治疗3名来自别郡的新冠肺炎患者。

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