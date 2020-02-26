美国卫生官员警告新冠疫情有可能全球大流行 终会在美传播

美国高层公共卫生官员警告说，源自中国的新型冠状病毒疫情有可能成为全球大流行病，而且病毒在美国境内扩散是早晚的事情。尽管美国公众目前面临的风险仍低，但随着疫情在全球扩散，情况有可能迅速改变。

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据美国之音今天报道说，美卫生官员警告，新冠疫情有可能全球大流行，迟早会在美国传播。消息说，美国卫生部长阿扎尔与疾控中心首席副主任舒卡特等官员就新冠病毒疫情昨天举行记者会。

美国疾病预防与控制中心(CDC)首席副主任安妮·舒卡特(Anne Schuchat)在记者会上说：“现在，与其说这种情况是否会发生，还不如说什么时候会发生，美国会有多少人被感染，其中又有多少人会患上重症或引发更多的并发症。我们多年来一直在准备应对此类威胁并减少疫情对我们社区的冲击。”

美国卫生与公共服务部部长亚历克斯·阿扎尔(Alex Azar)在记者会上说，美国公众目前面临的风险仍低，但随着疫情在全球扩散，情况有可能迅速改变。他说：“美国普通民众面临的直接风险仍低。但正如我们警告过的，这有可能迅速改变。现在，在包括亚洲以外的好几个国家都出现了社区传播，这很让人担心。其他国家发生的社区扩散将使我们越来越难以把疫情成功遏制在国门之外。这就是为什么我们已经与州、地方和私营部门的合作伙伴密切合作，为减缓美国潜在的病毒传播做准备，因为我们很可能会在美国看到更多的病例，就像我们从这次疫情开始以来一直所说的。”

该报道称，同天早些时候，美国疾控中心国家免疫和呼吸疾病中心主任南希·麦斯尼耶(Nancy Messonnier)在一个媒体简报会上也说，新冠病毒迟早会在美国传播。她说：“问题不在于这种情况是否会发生，而在于这种情况何时会发生，以及这个国家有多少人会患上重病。”她接着警告说：“对日常生活的干扰有可能是严重的。”

据卫生部长阿扎尔说，美国目前有57个确诊新冠病毒病例。该报道说，这其中多数是从停靠在日本的钻石公主号游轮撤回美国的人员，包括星期二宣布的来自这艘游轮的四起新增病例。根据美国疾控中心的数据，除去游轮的病例，从武汉撤回的侨民中还有三起确诊病例，在美国境内发生的确诊病例有14起，其中有12起有中国旅行史，两起与有旅行史的人有密切接触。

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