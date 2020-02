意大利新冠肺炎爆炸蔓延 源头有指或为温州

据台湾前台南县长苏焕智脸书推文指,意大利的普拉托是米兰时尚产业的生产重镇,这里大部份的纺织、成衣厂都是温州人老板,职工也大都来自温洲。温州人返回大陆过春节后,将疫情带回普拉托,由于人数众多,意大利防备不足,造成疫情失控。温州新冠肺炎疫情严重,是武汉之后最早封城的浙江的城市。但意大利被指担心“Made in Italy by Chinese”影响意大利名牌的品牌价值而支吾。

广告 继续浏览后续

据中国时报今天报道说,意大利为何疫情大爆发?苏焕智指关键是温州。



该报道说,意大利新冠肺炎疫情快速爆发,紧追韩国、日本之后,令全欧洲都为之忧心忡忡。但为何欧洲的新冠肺炎疫情会在意大利爆发?前台南县长苏焕智指出,意大利的米兰是时尚之都,但生产都是在佛罗伦斯西北方的普拉托,全球有大量名牌都在此制造,而这里许多工厂的老板、职员、工人都来自中国大陆。

意大利在这波欧洲新冠肺炎疫情中处于风暴中心,已确诊470例,占全欧洲的84.3%;死亡病例12人,也占欧洲的85.7%。据苏焕智在脸书撰文指出,这一次武汉肺炎为什么会在意大利北部米兰伦巴底地区爆发?原因一直没有讲清楚。

据苏焕智认为,意大利并非不知道感染源来自普拉托的温洲移民,但更担心的是意大利时尚品牌“Made in Italy”,其实是“Made in Italy by Chinese”,担心会影响其名牌的品牌价值,所以就宁可不要去讨论此一感染源。



该报道称,苏焕智说,大家都知道米兰是全世界着名的设计之都、也是意大利的时尚产业中心。而支撑米兰这一个时尚之都的产业生产重镇,就是位于佛罗伦斯西北方的普拉托。全世界有名的Gucci、Armani、Prada都在普拉托制造。而在普拉托的许多工厂的老板和职员、成衣工人都是中国人。

普拉托的最早一批大陆移民是上个世纪80年代从巴黎“二度移民”过来,到这里从纺织厂、成衣厂的廉价外籍劳工开始,因为认真努力不眠不休的工作赚钱;再牵亲引戚,把亲友也介绍到意大利来。

报道指,由于全球化的压力,意大利很多中小企业的纺织厂、成衣厂、店面的老板也做得很辛苦,所以就干脆把工厂公司卖给这些勤奋的温州人。到现在已经约有六万人以上,约占普拉托人口的三分之一。而光是华人酒店就有400多家,浙江人在意大利经营的企业已经超过6万家。

据苏焕智指出,温州这次疫情也很严重,是湖北省以外第一个宣布封城的城市。而正逢农历过年,普拉托的温州人返乡过年,及平常温州与普拉托及米兰时尚产业密切的商业关系,造成此次意大利疫情爆发,应该是可以预期的。这也难怪在武汉肺炎发生后,意大利很快就对中国断航,并将台湾也牵拖进去。

苏焕智认为,为什么意大利媒体对于疫情源头,一直没有将普拉托这个温州城及纺织、成衣、时尚产业关联性作探讨呢?这也是让人很纳闷的地方!据苏焕智最后说,看来他们其实并非不知道,而是更担心的是他们的时尚品牌所谓的“Made in Italy”,其实是“Made in Italy by Chinese”,怕这一个真相被揭发可能会影响他们的名牌的品牌价值,所以就宁可不要去讨论此一感染源了。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅