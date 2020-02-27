新冠肺炎 特朗普放弃亲自指挥 将疫情回应"甩锅"给彭斯

美国总统特朗普表示，副总统彭斯将负责美国对新冠病毒疫情的回应。此前特朗普对美国股市大跌不满，批评暗示媒体过于夸大新冠肺炎危害，导致股市下跌。特朗普强调没有惊慌的理由。

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据路透社报道，特朗普称副总统彭斯将负责美国对新冠病毒的回应。



美国总统特朗普周三表示，副总统彭斯将负责美国对新冠病毒疫情的回应。据特朗普称，新冠病毒对美国人构成的风险“仍很低”。

据他在新闻发布会上称，“如果病毒扩散，我们会准备好应对，全力以赴，”

特朗普还表示，美国将进行“一切适当”的开支以抗击疫情。

据法新社消息，特朗普还信心喊话指无须惊慌。



该报道说，尽管2019年冠状病毒疾病来势汹汹，美国总统特朗普26日在白宫表示，若疫情持续扩散，美国将大幅升高因应规模，但强调没有惊慌的理由。



特朗普在记者会上表示：「各州的医院都在腾出床位，也在打造隔离区，安全安置民众。」



当被问及美国是否增加诸如口罩、防护衣等保护器材的储备量，特朗普表示：「我们已下大笔订单，以备不时之需。」



据特朗普强调，美国民众感染武汉肺炎风险仍低，但「我们已经准备好采取适当措施，尽一切努力因应疫情扩散，假如疫情真的扩散的话」。

美国专家以及防疫官员均警告新冠肺炎有演变成流行灾疫危险，应当及早应对。

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