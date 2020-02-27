日内瓦新冠肺炎2确诊 引来对世卫组织嘲讽

据瑞士官方于今日(2月27日)早间通告，瑞士境内新增三例新型冠状病毒感染病例。截至目前，全国累计确诊病例达4例。日内瓦州亦确诊瑞士境内第二例新型冠状病毒感染病例。据瑞士内政部透露，截至本周二(2月25日)，瑞士全国尚有70例尚待排查的疑似病例。日内瓦是众多国际组织总部的所在地，包含联合国欧洲总部（UN）、世界贸易组织（WTO）、国际红十字会，甚至是掌管疫情消息的“世界卫生组织”（WHO）总部也设立在这里。世卫组织门前受威胁，引起网络对该组织讽刺。

广告 继续浏览后续

据瑞士新闻今天报道说，瑞士共计确诊四例新型冠状病毒感染病例。瑞士官方于今日(2月27日)早间通告，瑞士境内新增三例新型冠状病毒感染病例。截至目前，全国累计确诊病例达4例。位于瑞士东南部的格劳宾登州今早证实，该州确诊两例新冠病毒感染病例。据官方宣布，两名患者此前出现感染症状，目前均入院接受治疗，但健康状态良好。日内瓦州亦确诊瑞士境内第二例新型冠状病毒感染病例。这名现年28岁的男子目前在医院接受治疗，表现出的症状轻微。

据日内瓦安全、就业及公共卫生部门于本周四介绍，一名近期从意大利米兰返回瑞士的28岁信息技术(IT)员工，经新冠病毒检测呈阳性。



瑞士联邦公共卫生局亦于本周二表示，瑞士针对新型冠状病毒的风险评估暂且不会有所变更。据卫生局官员称，目前，新冠病毒仅对公众构成中度风险。尽管如此，更多感染病例经检测被确诊的可能性正有所提升。瑞士各地医疗机构已准备就绪，以对疑似病例进行早期发现和筛查检测。

卫生局官员表示，现阶段还没有必要采取进一步措施-譬如关闭学校。如果政府相关行政管理部门判定病毒传播已然失控，势必会采取新的措施。据瑞士内政部透露，截至本周二(2月25日)，瑞士已相继对300份左右的新型冠状病毒感染疑似病例样本进行了检测。当日，瑞士全国尚有70例尚待排查的疑似病例，其中伯尔尼州和巴塞尔州分别有数例有待筛查，提契诺州亦有少数几例。

据联合新闻网今天报道指，新冠肺炎直逼WHO总部！日内瓦出现确诊病例。该报道说，值得注意的是，日内瓦是众多国际组织总部的所在地，包含联合国欧洲总部（UN）、世界贸易组织（WTO）、国际红十字会，甚至是掌管疫情消息的“世界卫生组织”（WHO）总部也设立在这里。

报道称这项消息在乡民论坛“PTT”引发讨论，原PO表示，“终于到W（C）HO的门口了吗？ 谭德赛是不是该宣布全球大流行了（Pandemic)”。其他网友也纷纷留言，“CHO专家要赶快逃去中国治疗了”、“WHO高官要躲到地下隔离碉堡了吗？”、“终于烧到自己了”、“杀到维尼快乐伙伴的基地了”、“CHO：不怕，相信中国的贡献”。



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅