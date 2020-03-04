教皇感冒 梵蒂冈告慰方济各未染新冠肺炎

据梵蒂冈周二（3月3日）表示，教宗方济各只是患上了感冒。方济各上周日出席传统布道会时曾宣布，因患感冒自己将无法参加传统精神静修周活动。圣座各部会首长在罗马近郊阿里恰小镇参加今年四旬期的退省活动，带领退省默想的博瓦蒂神父3月1日下午在开讲前宣读了教宗的短信。教宗写道：“我在这里陪伴你们，在自己的房间参与避静，聆听博瓦蒂神父的讲道，我非常感谢他。我为你们祈祷，你们也要为我祈祷！”教宗患病之际，意大利正在抗击新冠疫情。意大利目前已有超过2500人感染，79人死亡。

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据美国之音今天报道说，梵蒂冈称教宗只是感冒，没有其他病症相关症状。梵蒂冈周二（3月3日）表示，教宗方济各只是患上了感冒。方济各上周日出席传统布道会时曾宣布，因患感冒自己将无法参加传统精神静修周活动。

据梵蒂冈官方消息说，圣座各部会首长参加了今年四旬期退省活动，教宗方济各因感冒留在梵蒂冈的圣玛尔大之家聆听博瓦蒂神父的讲道。

博瓦蒂神父在开讲前宣读了教宗的一封短信。教宗写道：“我在这里陪伴你们，在自己的房间参与避静，聆听博瓦蒂神父的讲道，我非常感谢他。我为你们祈祷，你们也要为我祈祷！”

美国之音说，梵蒂冈周二（3月3日）表示，教宗方济各只是患上了感冒。方济各上周日出席传统布道会时曾宣布，因患感冒自己将无法参加传统精神静修周活动。

据路透社报道，梵蒂冈发言人玛窦‧布鲁尼（Matteo Bruni）在一份声明中说，教宗患上的是感冒，“没有与其他病症相关的症状”。

意大利《信使报》（Il Messaggero）此前报道说，教宗方济各的新型冠状病毒检测结果为阴性。

方济各2月26日出现了咳嗽和打喷涕的症状，并缺席了两场原定举行的官方活动。他在担任教宗的7年时间里从未缺席过这么多官方活动。

教宗患病之际，意大利正在抗击新冠疫情。意大利目前已有超过2500人感染，79人死亡。

世界卫生组织（WHO）周一表示，他们最担心意大利、韩国、伊朗和日本的新冠疫情。

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