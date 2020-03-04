新冠肺炎世界大流行在即? 美国国防部警告30天之内或危险

美国国防部高级官员告诉《新闻周刊》，表示在该简报文件中使用“大流行”（pandemic）一词，指的是全球爆发，而不仅限于一个国家；在大流行期间，多个国家或地区的众多民众都有被感染的危险，目前各大洲都受到了影响。德国卫生部长今天警告说，新冠肺炎目前已经在全球大流行。

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据联合新闻网今天报道说，美国防部狠打脸WHO：指武汉肺炎30天内可能大流行。

美国重打世界卫生组织（WHO）的脸！《新闻周刊》（Newsweek）独家取得的美国国防部参谋首长联席会议（Joint Chiefs of Staff）的“每日情报摘要”，指出新冠肺炎未来30天内“可能”变成全球大流行病（COVID-19 will \"likely\" become a global pandemic within the next 30 days）。

据五角大厦高级官员告诉《新闻周刊》，表示在该简报文件中使用“大流行”（pandemic）一词，指的是全球爆发，而不仅限于一个国家；在大流行期间，多个国家或地区的众多民众都有被感染的危险，目前各大洲都受到了影响。

稍早之前，美国国家医学情报中心（NCMI）在3日针对新冠肺炎提出“大流行”的风险警告，“WATCHCON 2”的警示，已经变成了迫在眉睫“WATCHCON 1”的危机。

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