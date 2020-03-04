新冠肺炎抗疫 美联储罕见紧急大幅降息

美联储带头发起针对新型冠状病毒疫情的全球回应，将其主要政策利率下调0.5个百分点。与此同时七国集团(G7)指出疫情带来“下行风险”。据美联储联邦公开市场委员会的成员们发表一致声明，宣告“美国经济的基本面依然强劲”，但补充说，正在快速传播的新冠病毒“对经济活动构成不断演变的风险”。美国总统特朗普施压要求降息。

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据英国金融时报今天报道说，美联储紧急大幅降息助攻抗疫。美国央行带头发起针对新冠疫情的全球回应，将主要政策利率下调0.5个百分点，称疫情“对经济活动构成不断演变的风险”。

据美联储联邦公开市场委员会的成员们发表一致声明，宣告“美国经济的基本面依然强劲”，但补充说，正在快速传播的新冠病毒“对经济活动构成不断演变的风险”。

据该报道称，此举是美联储自全球金融危机最危急时刻以来首次紧急降息。美国央行采取行动之前，G7财长和央行行长承诺采用“所有适当的政策工具”来维护发达国家的经济健康。尽管澳大利亚和马来西亚央行周二也降低了各自的主要政策利率以防止经济衰退，但其他国家的行动较为缓慢。欧洲央行(ECB)采取了更为谨慎的态度，而英国央行(Bank of England)行长马克•卡尼(Mark Carney)暗示，不同国家将根据各自的国情出台量身定制的措施，而不是2008年金融危机时的那种全球协同行动。

在美国，美联储的利率设定委员会重申，它正在“密切监测”事态发展，并将继续“采取适当行动以支持经济”。

据该报道说，周二，在宣布降息后举行的记者会上，美联储主席杰伊•鲍威尔(Jay Powell)强调美国经济的基本面因素相当强劲，但表示，美联储已经看到疫情对旅行和酒店业、对依赖国外供应链的制造商造成的情绪预测影响。据鲍威尔说，“这些影响处于早期阶段，”他告诫称。“我不认为有任何人知道疫情会持续多久。”他还说，“考虑到美联储几乎用完了弹药，他们动手够早的，”纽银梅隆投资管理公司(BNY Mellon Investment Management)首席市场策略师艾丽西亚•莱文(Alicia Levine)表示。“此次降息将稳定情绪。”

该报道指出，特朗普将强劲的经济和金融市场作为他连任总统竞选的基石。近日，随着疫情蔓延导致股价大跌，他对美联储加大压力，要求降息。美联储宣布降息后，特朗普在Twitter上写道：“美联储正在降息，但必须进一步放宽，最重要的是看齐其他国家/竞争对手。我们并不是在一个公平环境中竞争。这对美国不公平。美联储发挥领导作用的时候终于到了。更多放宽、更多降息！”

周二早上美国市场开盘前，G7财长和央行行长发表了一份声明，此前经合组织(OECD)周一发布的预测似乎显示全球经济将陷入衰退。据该报道说，这份声明没什么具体承诺，不像该集团当年对2008年金融危机作出的果断回应。但是它承诺提供财政支持，以确保医疗体系能够应对这场疫情，并帮助G7经济体度过难关；政策制定者们现在相信，各国会经历至少持续几个月的严重放缓。

然而，金融市场观察人士预测，其他央行和财政部现在将受到巨大压力，要求其跟随美联储，拿出更为果断的行动。

由于日本、欧元区和英国的利率低于美国，安盛投资管理公司(Axa Investment Managers)高级经济学家戴维•佩奇(David Page)表示，美联储的举动“对其他国际央行构成挑战”，但它们更有可能坚持按照既定的日程表开会。

鲍威尔周二表示，美联储正在“持续与世界各国的央行进行积极讨论”。

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